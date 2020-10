LOL! Koning Willy en tante Max proberen sympathie terug te kopen met volledig gescript excusesfilmpje

Als dit de toekomst van de Nederlandse monarchie is, kunnen we net zo goed direct de republiek opnieuw uitroepen. Van God los vakantievieren en dan dit soort geacteerde excusesfilmpjes opnemen als de PR-pleuris uitbreekt. Donder toch op.

Persoonlijke boodschap van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over reis naar Griekenland. https://t.co/vngd1AQlPD pic.twitter.com/9z1rXgrqhk — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) October 21, 2020

Tjongejonge, nou, daar is dan die langverwachte publieke knieval van Koning Willem-Alexander en zijn eega Maxima. De ophef over de Griekse vakantie houdt aan en zet de reputatie van de Van Oranje-Nassaus wellicht blijvend onder druk. En dus moest een video worden opgenomen waarin het staatshoofd zijn diepe, diepe, diepe spijt betuigt. Met Máxima aan zijn zijde, die kijkt alsof ze net haar lievelingshondje heeft moeten begraven.

Wie gelooft dat dít een oprecht sorry-filmpje is, die is wel heel erg goedgelovig. Dan hoop ik voor u dat er geen Jehovah-getuigen aan de deur komen, want voordat u het weet staat u zelf ook Wachttorens uit te delen. Of probeert zich een weg naar boven te clearen binnen de Scientology-cultus.

Maar alle gekkigheid op een stokje: voor het eerst in decennia staan de Oranjes weer eens écht onder druk. Na hun Griekenlandreis vlak na de oproep van Rutte om geen onnodige reisbewegingen te maken, deed het koninklijke gezin dat doodleuk toch. Want wie maakt ze iets, toch? Wie legt Willem-Alexander de regels op: l’Etat? C’est moi!

Opzich is die arrogantie niet onbegrijpelijk. Uiteindelijk zijn wij dat domme volk dat jaar na jaar zijn salaris weer ophoogt wegens… ja, wegens wat, eigenlijk?

Misschien moeten wij deze ophef, die wellicht een permanente deuk slaat in dat squeaky clean-imago van Willem-Alexander, maar eens aanwenden om onze staatsvorm, waar zijn familie zijn ongelooflijk veel profijt van heeft, grondig te hervormen. Ik stel voor: wij doen alsof we in het toneelstukje van dit filmpje trappen, en vergeven hem die ongelukkige Griekenlandreis. In ruil daarvoor levert hij salaris in, en gaat hij net zoals de rest van Nederland belasting betalen?

Mooie deal, toch? Lijkt mij wel.