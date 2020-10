Maak je borst maar nat: Tunahan Kuzu wil tóch doorgaan in de Tweede Kamer

Slecht nieuws voor alle mensen die Denk haten (en ja, dan heb ik het ook over mensen die voor De Dagelijkse Standaard schrijven, want een aantal andere redacteurs heeft echt een hekel aan die partij): Tunahan Kuzu heeft laten weten dat hij na de verkiezingen van volgend jaar tóch door wil gaan als Kamerlid.

Het is, aldus Kuzu, “geen geheim dat ik een moeilijke periode heb doorgemaakt.” Daarmee refereert hij natuurlijk aan de clash tussen hem en Öztürk die weer het gevolg was van een affaire die Kuzu had met een inmiddels vertrokken medewerkster van de partij. Naar aanleiding van die clash volgde Farid Azarkan hem op als fractieleider. En, liet Kuzu weten, na de verkiezingen van 2021 zou hij niet terugkomen in de Kamer.

Maar hij heeft zich dus bedacht. De interne strijd is (min of meer) gewonnen, en Kuzu denk terecht dat hij nog altijd van waarde kan zijn voor Denk. Hij gaat dus wél door.

Later kwam Denk zelf met een video waarin Kuzu’s optreden in de Kamer centraal staat. Kijk het filmpje even — ook als je helemaal niets met Denk en Kuzu hebt. Als je dat doet zie je namelijk meteen waarom Denk volgend jaar naar mijn mening hoge ogen gaat gooien. Ze hebben daar een machine als Forum voor Democratie; ze begrijpen hoe het internet werkt, hoe video’s gemaakt en verspreid moeten worden, en gaan daar heel handig mee om. Andere partijen kunnen daar nog wat van leren.

Ja, ja, ik weet het. DDS-redacteurs én onze lezers zijn bepaald niet pro-Denk. Ikzelf stem ook bepaald niet op de partij. Maar dit betekent niet dat Denk niet van toegevoegde waarde is in Nederland. Met partijen als de PVV kon je een tegenbeweging verwachten vanuit ‘allochtonen’ zelf. Denk is die tegenbeweging op landelijk niveau.

Maar dat is niet alles. Denk is óók waardevol omdat wij een systeem hebben waarin héél veel partijen meedingen naar de macht; partijen die bepaalde groepen en/of bepaalde ideologieën vertegenwoordigen. Denk past heel goed in dat systeem. Sterker nog, als er niet al een partij als Denk was dan had zo’n club nu nog opgezet moeten worden.

Afijn. Wat je ook van Denk vindt, Kuzu’s aankondiging gaat ongetwijfeld positief uitpakken voor de partij. Zoals ik op Twitter schrijf:

Dit is goed nieuws voor Denk hoor. Azarkan doet het prima. Maar ze hebben wel ook een sterke Turk nodig. Zijn kiezers vergeven hem wel. Die stappen wel over zo’n controverse heen. Mijn inschatting: met Azarkan en Kuzu pakt Denk volgend jaar 5 zetels. Minimaal https://t.co/AeE1d2xG4n — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) September 30, 2020

Oh, en voor ons is dit natuurlijk ook heel goed nieuws. Denk geeft ons immers altijd meer dan genoeg materiaal om over te schrijven.

