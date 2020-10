Maurice de Hond gaat over op actie: “Online-campagne moet Nederland behoeden voor complete lockdown!”

“Een korte, volledige lockdown en dan is het virus weg, klinkt voor veel mensen als een sprookje, maar eindigt in een nachtmerrie”, waarschuwt Maurice de Hond. Om grote schade aan de economie, maatschappij, maar ook de gezondheidszorg te voorkomen, heeft hij het initiatief genomen tot een online-advertentiecampagne die vandaag start.

De Hond: “In vier weken kunnen we het aantal besmettingen niet naar nul terugbrengen. Als het al lukt om in de buurt van de nul te komen, dan duurt dat drie tot vier maanden.”

Dit bespreekt hij o.a. in een speciaal onderdeel van het vandaag weer uitgekomen (wekelijkse) MDH Corona Journaal. Via die uitgebreide online promotie, wil ik aandacht vragen voor de grote risico’s van een volledige lockdown. “De voorstanders zijn veel te positief over wat men in een korte tijd zou kunnen bereiken en negeren de enorme nieuwe schade, die dat zal opleveren.”

Ook in lockdown raken mensen besmet

“Omdat we nog steeds niet alle wegen afsluiten waardoor de besmettingen ontstaan (zoals

via de lucht), is het tijdens de herfst / winter onmogelijk om in vier weken dit aantal naar nul

terug te brengen. Ook in april van dit jaar, tijdens lockdown toen, raakten er behoorlijk wat

mensen in Nederland besmet.”

“Tien weken na het begin van de lockdown half maart, stierven er nog steeds 20 mensen per

dag. En de klimatologische omstandigheden waren toen ongunstig voor het virus. Door de luchtgesteldheid in de herfst en winter kan het virus zich veel makkelijker verspreiden.”

Nieuw-Zeeland

“Wat gaan we doen als het aantal besmettingen na enkele maanden vrijwel nul is? Sluiten we dan alle grenzen”, vraag ik mij af. “We zijn geen eiland zoals Nieuw-Zeeland. Ik verwacht enerzijds dat het virus in ons land blijft sluimeren en anderzijds komt corona van buitenaf toch wel Nederland binnen.”

Om nieuwe uitbraken direct de kop in te kunnen drukken, is bron- en contactonderzoek cruciaal. “Maar dat ging in Nederland vanaf het begin niet goed. De capaciteit was onvoldoende en de uitvoering slecht. Zelfs toen er in juni nog maar weinig positieve tests waren, functioneerde het bron- en contactonderzoek niet goed. Waarom zou het nu opeens heel goed gaan?”

Wat we wél kunnen doen

De belangrijkste reden waarom de roep om een totale lockdown steeds luider klinkt, is het tekort aan zorgcapaciteit. “Ik pleit voor creatieve oplossingen. In dit item van onze vorige editie van het MDH Corona Journaal heb ik dat uiteengezet. Het Rai-complex, het lege hotel ernaast, en veel buitenlandse doctoren en zorgpersoneel (bij voorbeeld uit Cuba) kunnen ervoor zorgen dat er een groot Covid-19 ziekenhuis komt die de andere ziekenhuizen kunnen ontlasten.”