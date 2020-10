Minister Schouten presenteert nutteloze stikstofwet, want: ‘meer reductie is lastig haalbaar’

De stikstofuitstoot moet volgens het Adviescollege Stikstofproblematiek (de commissie-Remkes) in 2030 met 50 procent worden verminderd om voldoende effect te hebben. Dat is ‘lastig haalbaar’ volgens landbouwminister Schouten, dus gaat ze voor 26 procent reductie. Zo doen we in Nederland dus veel te weinig en is ook niemand echt tevreden, maar we hebben wel gezellig zitten polderen!



Of stikstof echt zo’n groot probleem is durf ik niet te zeggen, ik ben ook geen expert. Maar als men goed heeft kunnen onderbouwen dat het minimaal met 50 procent moet worden gereduceerd om het gewenste effect te hebben, dan is dat wel waar op aangestuurd moet worden. So be it.

Dan valt toch haast niet anders te concluderen dat minister Schouten voor de boeren en de bouwsector is gezwicht, maar haar verlies niet toe wil geven. Echt, als Schouten zou moeten polderen tussen mensen die denken dat de aarde plat is en mensen die denken dat de aarde rond is, dan is volgens haar de aarde een holle kom of zo. Dat is namelijk de essentie van de boodschap die ze met deze nieuwe stikstofwet communiceert.

Wat we nu dus krijgen in Nederland is dat de boeren, maar vooral de bouwsector, alsnog door allerlei hoepeltjes zullen moeten springen om stikstof terug te dringen, maar zonder effect. Het schiet echt voor geen ene meter op zo, maar er worden wel weer miljarden euro’s voor uitgetrokken!