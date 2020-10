Ministerie van Volksgezondheid blundert gigantisch: maandenlang veel weinig opnames coronapatiënten gemeld

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een flinke fout gemaakt de afgelopen maanden. Er zijn namelijk veel te weinig ziekenhuisopnames gemeld, waardoor men vandaag een verdubbeling van het aantal opnames zag – om zo alsnog de correcte cijfers te verwerken. Door deze grote fout hebben we natuurlijk voor vandaag een gigantisch slechte signaalwaarde genoteerd. Want bij 40 opnames gaan de alarmbellen rinkelen, vandaag staat de teller op 134,3.





Het ministerie is geswitcht van het open data dashboard van het RIVM en de GGD naar NICE. Stichting NICE, Nationale Intensive Care Evaluatie, gebruikt volgens het ministerie veel actuelere data. Maar door deze plotselinge wisseling zien we dus wel dat het cijfer van gemelde opnames van de afgelopen maanden dus zeker niet altijd correct was.

Uit berekeningen van NU.nl blijkt het te gaan om een flink verschil. In de periode van 1 juli tot 13 oktober meldde NICE 3380 opnames, het RIVM minder dan de helft – het zou gaan om een verschil van 1880 opnames.

Het gaat hier om de cijfers van opgenomen coronapatiënten op een verpleegafdeling en dus NIET over opnames op de IC.

Toch is dit een schokkende ontdekking, experts klagen al langer dat de cijfers van het RIVM en de GGD vaak achterhaald zijn. Nu blijkt dat er dus een gigantisch verschil is qua data.