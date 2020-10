MIVD-baas waarschuwt directies: telefoons en tablets weghalen bij vergaderingen

Directies van grote bedrijven zouden er verstandig aan doen als ze elektronische apparaten uit de buurt houden bij belangrijke vergaderingen. Volgens MIVD-diensthoofd Jan Swillens is dit pure noodzaak, men onderschat het gevaar vanuit de cyberspace. De Chinezen en Russen spioneren al lange tijd in onze land via de cyberspace, dus bedrijven moeten hier voor uitkijken.





Deze waarschuwing was te lezen in een opmerkelijk interview met Swillens en de Telegraaf. Ondanks dat Nederlandse cyberexperts iedere dag hun best doen moeten ook bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Dus grote bedrijven, die soms gevoelige informatie willen bespreken kunnen beter hun telefoon en tablet in een andere ruimte houden.

,,Ik denk dat geen raad van bestuur van een grote organisatie meer moet vergaderen over bedrijfsgeheimen met de smartphone of iPad op tafel. Ze zijn superhandig, je hebt al je informatie ermee bij de hand. Maar het risico voor spionage is gewoon te groot.”

Het is geen nieuwe waarschuwing van onze veiligheidsdienst, ook de AIVD waarschuwt al enige tijd voor cyberhacking vanuit onder andere Rusland. De vraag is echter hoeveel bedrijven deze waarschuwingen oppikken en actief beleid hierop aanpassen. Voor de meeste mensen blijft dit toch een ver van je bed show.

Dus misschien is het geen gek idee om te overwegen om je telefoon niet mee te nemen naar een directievergadering.