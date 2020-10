Mooi charmeoffensief! Kerken staan klaar om ons door de tweede golf te loodsen

De kerk, of iets specifieker: dhr. Tiemen Westerduin, is een charmeoffensief begonnen en wil de samenleving door de tweede coronagolf zien te loodsen, zo laten ze weten aan premier Rutte, de vicepremiers en de minister van eredienst Ferd Grapperhaus. ‘We zien dat de nood overal toeneemt.’ Helaas grijpt niet iedereen direct naar deze uitgestoken hand, terwijl we volgens mij nu álle hulp kunnen gebruiken.



Westerduin is de initiatiefnemer van #nietalleen, een platform van kerken, christelijke organisaties en SGP, ChristenUnie en CDA dat direct bij het begin van de coronacrisis werd opgezet. Er zijn inmiddels ruim 1.600 lokale initiatieven bij aangesloten, dus we hebben het hier nogal over een kolos van een organisatie. De boodschap is ook vrij helder: “We willen niet blijven trekken en duwen wat er nu wel en niet kan binnen de regels, maar constructief meedenken over hoe we deze crisis doorkomen”, zegt Westerduin. Met andere woorden: ‘Hoe kunnen we helpen? Roept u maar!’

Op Twitter zag ik al diverse negatieve reacties over dat ze dit doen vanwege die overvolle kerken in Staphorst en dat de christelijke partijen hier een electoraal slaatje uit proberen te slaan. Zou allemaal best kunnen, ja. De kerk kan inderdaad wel wat goede pr gebruiken en die christelijke partijen willen natuurlijk ook liever méér zetels, so what? Het feit blijft dat hier een enorm netwerk klaarstaat en aangeeft (gratis) hulp te willen bieden. Maak er gebruik van!

Wat meer sociaal contact (binnen de kaders van de maatregelen natuurlijk), een sprankje hoop en weer een beetje een gevoel van verbinding met de samenleving. Dat is helemaal zo slecht nog niet volgens mij. En er zullen vast wel een paar christenen tussen zitten die een halfbakken poging doen om je te ‘redden’ door je te willen bekeren of zo. Maar daar kun je gewoon zonder moeite nee tegen zeggen hoor, dat overleef je ook wel.

Met dit soort initiatieven komt de menselijke kant juist weer een beetje naar boven, in een tijd waar sommigen het echt heel erg nodig hebben. Dat kan ik alleen maar toejuichen en ik vind het zonde dat mensen daar zo hun gal over spuwen. En ja, ik weet het, ik ben daar zelf óók goed in. Ik heb gezondigd!