Nederland heeft haar zaakjes wéér niet op orde. Doet beroep op Duitse IC-bedden

De Nederlandse overheid regelt “uit voorzorg” alvast wat extra IC-bedden uit Duitsland. De extra bedden komen opnieuw uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen, dus mochten Nederlandse IC’s de toeloop en drukte niet aankunnen dan kunnen er weer Nederlandse patiënten naar Duitsland worden gereden. Ondertussen krijgen de ziekenhuizen het al drukker, de niet-dringende zorg wordt op dit moment al afgeschaald.



Vandaag werden er weer verontrustende cijfers bekend gemaakt. Zo’n 5000 nieuwe besmettingen zijn er bijgekomen vandaag, en op dit moment liggen er meer dan 1000 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen.

Toch lijkt het erop dat Nederlandse ziekenhuizen opnieuw het aantal patiënten niet aankan, de overheid heeft namelijk al IC-bedden gereserveerd in Duitsland. Dit is zojuist bevestigd door minister Van Ark. Op zorgnieuwssite Skipr meldde ceo Van Aken van het Universiteitsziekenhuis in Münster eerder vandaag al dat de eerste bedden gereserveerd zijn. Dit bericht is dus bevestigd door Van Ark.

“Ongeveer tien ziekenhuizen hebben inmiddels toegezegd in totaal 44 IC-bedden te reserveren voor Nederlandse coronapatiënten”

Van Aken denkt eind van deze week al 100 tot 200 bedden voor Nederlandse patiënten te kunnen reserveren. Enorm knap dat die Duitsers dit wel in korte tijd voor elkaar kunnen krijgen. Ondertussen vraag je je af wat de Nederlandse overheid nu precies heeft gedaan afgelopen zomer. Want hebben we nu weer de hulp van de Duitsers nodig?