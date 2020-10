Nederland passeert de grens van 10.000 nieuwe coronabesmettingen

Bij het RIVM zijn vanochtend 10.007 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 726 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen momenteel 2073 patiënten, van wie 472 op de intensive care. Daar worden nu meer mensen opgenomen dan ontslagen. Nederland gaat dus volledig de verkeerde kant op en het wordt alléén maar erger!

Het gemiddelde aantal sterfgevallen lag voor de afgelopen zeven dagen op 37, maar gisteren en vandaag waren dit er respectievelijk 46 en 47. We zullen dus wel snel naar meer, en vooral harde, maatregelen over moeten gaan. Daar lijkt haast geen ontkomen aan.

Ik denk dat we niet alleen het coronavirus en een nieuwe lockdown moeten vrezen, maar ook de consequenties voor de samenleving. Het draagvlak voor overheidsmaatregelen lijkt namelijk haast wel een dieptepunt te bereiken.

Een groot deel van de samenleving houdt zich nog steeds prima aan de maatregelen en zal dat bij nieuwe maatregelen ook heus wel blijven doen. Maar er is ook een steeds groter deel van de samenleving dat zich daar tegen begint te verzetten. De een trekt de effectiviteit van de maatregelen in twijfel (daar zijn overigens prima argumenten voor) en een ander raakt er steeds meer van overtuigd dat het virus wel meevalt of zelfs nep is!

De huidige maatregelen leiden al tot frustratie en dat gaat alleen maar erger worden. Het deel van de samenleving dat zich wél netjes aan de maatregelen houdt gaat namelijk zien dat de offers die zij al die tijd hebben gebracht compleet teniet zullen worden gedaan door die andere groep. Daardoor daalt bij hen het vertrouwen in de overheid ook, en dus ook het draagvlak voor de coronamaatregelen. Ik zou het tegenwoordig niet zo gek vinden als iemand flipt tegen zo’n complotgekkie of iemand die zich niet aan de regels houdt, omdat hij bijvoorbeeld z’n opa en oma aan corona heeft verloren. Die trekt op een gegeven moment toch ook de conclusie dat die overlijdens voorkomen hadden kunnen worden? Dan is een zondebok snel gevonden!