Pompen of verzuipen! Kabinet gaat óf harde lockdown óf hele winter strenge maatregelen doorvoeren… yikes!

Nederland is één van de grootste coronabrandhaarden van heel Europa geworden, samen met België en Tsjechië. Er is lang getreuzeld, maar het moment dat er écht strenge maatregelen gaan worden doorgevoerd nadert met rasse schreden. Sterker nog: vandaag is er al topoverleg.

De tijd is dan eindelijk daar: het moment dat we écht niet meer kunnen hopen dat corona langzaam weer wegebt of vanzelf uitblust. Of – á la Trump – dat het virus plotsklaps verdwijnt “like magic“. Met consistent tussen de 7500 en 9500 gevallen per dag is Nederland de greep op het virus totaal verloren. Lang heeft het kabinet geaarzeld en getreuzeld om maatregelen in te voeren die de economie veel pijn gaan doen, maar nu moeten ze wel. Er wordt vandaag overleg gepleegd, en zelfs de veiligheidsregio’s zijn erbij.

De inzet van het overleg is ook niet eens meer óf er iets moet gebeuren. Eigenlijk wordt er alleen maar een knoop doorgehakt welke van de twee scenario’s het moet worden: óf een korte intensieve lockdown van enkele weken, óf de hele winter lang worden de huidige maatregelen in min of meer ongewijzigde vorm doorgezet. De complete meltdown in de zorg maakt dat dit ook eigenlijk min of meer onvermijdelijk is.

Dat bericht Het Parool:

“Het is een vraag om het met het kabinet en de veiligheidsregio’s over te hebben. Als je kiest voor een korte maar hevige lockdown, dan heb je het toch nog over een periode van meerdere weken. Niemand kan dan garanderen dat corona weg is en of je vervolgens kunt volstaan met alleen nog maar lokale maatregelen. Het risico is dat je dan over twee of drie maanden wéér moet ingrijpen.”

Aldus sprak Hubert Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio’s. Over het duivelse dilemma. Ik zou niet graag in z’n schoenen staan vandaag. Maar hoe dan ook: het coronavirus gaat ons nog maanden in de greep houden. Sterkte, iedereen.