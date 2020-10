Niet downloaden! App van Hugo de Jonge blijkt kansloos: ‘Proef effectiviteit CoronaMelder mislukt, verzamelde data onbruikbaar’

We zagen het vast niet aankomen, maar de CoronaMelder -het paradepaardje van minister Hugo de Jonge- blijkt allerminst te werken. Uit een onderzoek naar de effectiviteit van de corona-app blijkt dat de verzamelde gegevens van gebruikers incompleet zijn en zelfs deels onbetrouwbaar.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft tegenover NU.nl zelfs schoorvoetend moeten toegeven dat de CoronaMelder voor geen ene meter werkt. Dus tja, waarom zou je dan nog al je privacy ten grabbel gooien aan de overheid als je er 0,0 feedback voor terugkrijgt?

Het is de bedoeling dat de corona-app, die in het recente verleden al veel ontwikkelingsproblemen kende, een waarschuwing geeft als je in de buurt bent geweest van iemand die later besmet blijkt te zijn met het coronavirus. De app is pas een week beschikbaar voor heel Nederland, maar het blijkt nu dus al te kampen met allerlei hardnekkige gebreken.

Uit onderzoek blijkt dat de app niet registreert of iemand die zonder symptomen een test aanvroeg later mogelijk alsnog corona-gerelateerde klachten kreeg.

Ron Roozendaal, die bij het ministerie van Volksgezondheid aan het roer staat van het CoronaMelder-project zegt daarover tegen NU.nl:

“Ook hadden we relatief weinig aanvragen binnen het testgebied (de vijf GGD-regio’s, red.) en konden we niet vaststellen of iemand die zei een notificatie te hebben gekregen, die daadwerkelijk had gekregen. Dat maakt een deel van de onderzoeksdata heel kwetsbaar.”

Het ministerie van Volksgezondheid gaat nu onderzoeken wat de impact van de landelijke introductie van de CoronaMelder is. Zo wordt er bijvoorbeeld bekeken hoe de app bijdraagt in de bestrijding van het coronavirus, maar zal ook worden onderzocht of de app mogelijk negatieve effecten heeft op de gebruikers daarvan. Lekker duidelijk. Not.

Om het allemaal nog bonter te maken: De eerste onderzoeksresultaten van een nieuwe screening van de CoronaMelder worden pas halverwege november verwacht.