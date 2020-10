NOS richt vizier weer op boeren: hun koeien “produceren steeds meer melk!”

Het is ongelooflijk, maar de NOS heeft een nieuwe reden gevonden/bedacht om boeren in het verdomhoekje te zetten: hun koeien produceren steeds meer melk. En dat is hartstikke slecht.

“De Nederlandse koe is steeds productiever. De gemiddelde levensproductie van een koe heeft een record van 34.000 liter bereikt. Even ter vergelijking: in 2010 ging het nog om gemiddeld 30.000 liter en in 2000 om 24.000 liter,” aldus de NOS.

Je zou denken dat dit een bijzonder positieve ontwikkeling is. Het betekent immers dat er meer melk per koe geproduceerd wordt, wat weer nuttig is — niet alleen voor binnenlandse consumptie, maar ook voor de export. Sterker nog, als koeien écht zo productief zijn kunnen we er misschien zelfs over nadenken om hun productie te gebruiken om armoede en honger in andere delen van de wereld te bestrijden. En als dat niet kan of hoeft, nou ja, dan kunnen we uiteindelijk toe met minder koeien.

Maar nee, voor de NOS is dit heel slecht nieuws. Want: de koeien leven niet lang genoeg in de ogen van de NOS en de door haar geciteerde Dierenbescherming. Ze leven vaak zes jaar, maar zouden veel ouder kunnen worden. En dat is een grote schande:

“Koeien krijgen allerlei kwalen aan de uiers en klauwen. We willen dat koeien minder melk produceren, maar zo wel langer leven. Uiteindelijk produceert een koe meer doordat ze langer leeft.”

Landbouweconomen zeggen daarop dat dit allemaal hartstikke leuk klinkt, maar dat er wel een probleempje is: oudere koeien produceren minder melk, maar eten wel net zoveel als een jongere koe, en moeten zelfs vaker verzorgd worden door bijvoorbeeld een dierenarts. Dit houdt in dat de melkprijs omhoog gaat als er meer oudere koeien zijn.

Vraag: willen onze linkse vrienden dat? Is dat het grote doel?

Oh, natuurlijk is dit er ook nog: de NOS liegt en bedriegt weer eens inhoudelijk. Want: de levensduur van koeien is in de genoemde periode niet afgenomen — wat de NOS toch wel impliceert — maar toegenomen.

Eenzijdig bericht https://t.co/oCDqP7fEwb. Ja, koeien produceren tijdens leven meer melk (20-25 jr geleden: 23.700 kg; 2020: 34.000 kg), maar leven niet korter, integendeel (5 jr 5 mnd toen; 5 jr 10 mnd nu). En per kg melk is ca. 7% minder voer nodig: goed voor milieu en boer. — Jan Dijkstra (@CUJanD) October 26, 2020

Volg mij op Twitter en op Parler.