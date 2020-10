Omroep ON! start eigen Zwarte Pietenjournaal: “Als je de eigen cultuur niet respecteert, respecteer je andere ook niet.”

Goed nieuws voor de volwassenen die voorlopig nog geen afscheid konden nemen van Zwarte Piet; aspirant-omroep Ongehoord Nederland! start haar eigen Zwarte Pietenjournaal. De publieke omroep heeft als taak iedereen te vertegenwoordigen, dus ook mensen die wel Zwarte Piet liefhebben, voor deze mensen doet omroep ON! het.





Arnold Karskens, een van de dragende krachten bij de omroep, is van mening dat het vasthouden aan Zwarte Piet enorm belangrijk is. Je moet volgens hem namelijk niet je eigen cultuur te koop zetten, want wie dit doet staat eigenlijk ook niet open voor andere culturen.

Ik ben lang oorlogsverslaggever geweest en weet dat cultuuronderdrukking een eerste stap naar genocide kan zijn. Vasthouden aan je eigen cultuur is dus enorm belangrijk. Je moet een streep trekken, tot hier en niet verder. Nu is het Zwarte Piet, straks is het kerstmis of Pasen en je weet niet waar het eindigt.”

Karskens is van mening dat mensen die niks met Zwarte Piet hebben gerust hun eigen feest mogen vieren, maar laat mensen die wel iets hebben met Zwarte Piet ook hun gang gaan.

,,En ik begrijp best dat daarom het sinterklaasfeest in de Bijlmer op een alternatieve manier wordt ingevuld. Die vrijheid moet er zijn, maar respecteer dan ook ónze invulling. Als je de eigen cultuur niet respecteert, respecteer je andere ook niet.”

Voorlopig zal het Zwarte Pietenjournaal alleen nog te zien zijn op de site van ON!, aangezien het nog geen officiële omroep is op de NPO. ON! heeft nog zo’n 13.000 leden nog om aan het einde van dit jaar een echte omroep te gaan worden.