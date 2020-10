Politievakbond vraagt burgemeesters om scherpere keuzes te maken: ‘Laat demonstraties in beperkte vorm doorgaan’

Vanwege de hoge werkdruk en grote personeelstekort bij de politie vraagt de politievakbond ANPV aan de burgemeesters om scherpere keuzes te maken. Ze zouden het fijn vinden als de burgemeesters niet voor alles goedkeuring zouden geven, en dus enkele dingen te schrappen. Ook demonstraties vallen hieronder, en de vraag is of dit nu wel zo’n handige opmerking is van de vakbond.





Burgers reageren de laatste tijd veel agressiever dan normaal, en voor de politie wordt het steeds lastiger om overal aanwezig te zijn. Vandaar dat de vakbond de oproep doet aan burgemeesters om scherper te kijken naar toekomstige evenementen.

‘We komen in het hele land agenten tekort. Als burgemeesters ervoor zouden kiezen om dingen niet door te laten gaan, zou dat capaciteit schelen,’ zegt ANPV-woordvoerder Geert de Jong tegen Omroep West. ‘Laat demonstraties in beperkte vorm doorgaan of met minder politie-inzet.’

Maar de vraag is of het nu zo slim is om direct over demonstraties te beginnen. Dit is namelijk een grondrecht, en het wekt weinig sympathie als je direct begint over het inperken van demonstraties in Nederland. Het lijkt mij juist eerder contraproductief, want stel burgemeesters geven gehoor aan de oproep, dan zullen de spaarzame demonstraties die wel mogen doorgaan veel grimmiger zijn en waarschijnlijk ook veel volk aantrekken dat er niks te zoeken heeft.

Burgemeester Van Zanen liet al weten dat het inperken van het demonstratierecht niet zo maar kan:

‘Demonstreren is een grondrecht en het is van het grootste belang dat er gedemonstreerd kan worden. Er kan slechts worden beperkt op basis van de verkeersveiligheid, de volksgezondheid of vrees voor wanordelijkheden. Met name op grond van de volksgezondheid is er nu al minder ruimte voor demonstraties dan normaal.’