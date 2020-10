Professionele ruziemaker Henk Otten gaat wéér los: ‘Henk Krol maakte op ons een overspannen indruk!’

Als je wilt weten wat voor vreselijke, venijnige, onbetrouwbare man Henk Otten is hoef je alleen maar even te kijken naar het saga rond de Partij voor de Toekomst. Eerst stapte hij vol bravoure in dit nieuwe avontuur, maar nu dat hij de PvdT feitelijk heeft overgenomen van Henk Krol duwt hij die laatste er gewoon uit.

Dat is al erg genoeg, maar wat dit allemaal nog erger maakt is dat Otten Krol daarna lekker zwart gaat maken bij verschillende media.

In een schriftelijke reactie aan Goedemorgen Nederland van WNL laat Otten weten: “Ik heb niet zo’n zin om met modder te gaan gooien.”

Natuurlijk is dat precies wat hij vervolgens wél doet. “De samenwerking met Henk en zijn medewerkers bleek in de praktijk lastiger dan gedacht,” aldus Otten. “De cultuur van roddel en achterklap en gelek en gekronkel die Krol en zijn mensen bij 50Plus gewend waren, bleek helaas onuitroeibaar.”

Ach ja. Want Otten zelf zou zich natuurlijk nóóit schuldig maken aan dat soort “roddel, achterklap, gelek en gekronkel.” Toch, Henkie boy?

Maar goed, Otten was nog niet klaar hoor. “Wij kregen ook steeds meer de indruk dat Krol de kluts is kwijtgeraakt,” aldus de man die bekend kwam te staan als Henkie Netto nadat hij op bijzonder creatieve wijze was omgegaan met de partijkas van Forum voor Democratie. “Zeker na het afgrijselijke optreden bij Eva Jinek over zijn declaraties en zijn stroopwafels in augustus – waarmee hij een zetel verspeelde in de peilingen door met zijn vuist op tafel te gaan slaan en boos te worden – maakte Henk Krol op ons een steeds meer overspannen indruk.”

Dit is in de ogen van Otten dus “niet met modder gooien.” Hij zegt dat Krol “de kluts” kwijt was, dat hij “overspannen” was, dat hij er een puinhoop van maakte op tv, dat hij zichzelf voor gek zette met zijn stroopwafels… en, oh ja, dat Krol en zijn vrienden totaal onbetrouwbaar waren. Maar “met modder gooien,” nee, daar doet Henkie Netto niet aan.

Lachwekkend. Wat een figuur is dit zeg. Goddank dat hij eruit is gegooid bij FVD, dat dit nieuwe project ook één grote faalactie zal blijken, en dat zijn partijtje volgend jaar niet in de Tweede Kamer komt.

