Rampzalig! Bijna 44.000 positieve tests en nieuw dagrecord van 7393

Twee weken geleden telde Nederland nog 27.485 positieve tests, afgelopen week zijn dat er al 43.903. In de laatste 24 uur zijn er 7393 positieve tests geregistreerd, een dagrecord. De ziekenhuizen zien ook fors meer opnamen. Met andere woorden: Nederland krijgt echt zware klappen te verduren!



Bij dit soort berichten zie ik vaak dezelfde reacties voorbijkomen. ‘Het is maar een griepje’ of er wordt getwijfeld over of al die positieve tests ook daadwerkelijk duiden op een (gevaarlijke) besmetting. En ja, niet iedereen met zo’n positieve uitslag is (of voelt zich) ook daadwerkelijk ziek. En niet iedereen belandt in het ziekenhuis.

Klopt allemaal! Maar met zo’n volume betekent het wél dat er relatief meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Dus ja, we moeten inderdaad niet alleen afgaan op het aantal besmettingen, maar met zoveel besmettingen neemt de kans op ziekenhuis- en ic-opnamen wel enorm toe. En dat zien we nu dus gebeuren. In totaal zijn er namelijk 1410 mensen opgenomen en daarvan liggen er 277 coronapatiënten op de ic.

Het aantal gemelde sterfgevallen was afgelopen week 150 en de week ervoor 89. Die cijfers lopen niet synchroon met het aantal besmettingen, maar we hebben het nog wel steeds over bijna een verdubbeling.

Tot nu toe is dat nog behapbaar gebleken, als we het puur hebben over de capaciteit van de ziekenhuizen. De vraag is echter hoe lang dat nog zo blijft. Duitsland neemt al patiënten van ons over en het zorgpersoneel loopt continu het risico om zélf uit te vallen. En dan kon het wel eens héél hard gaan.

Meer coronapatiënten betekent op den duur minder tijd en ruimte voor ‘normale’ patiënten. Als er dan ook nog eens minder personeel beschikbaar is, dan klapt de hele boel in elkaar. Dan kunnen de patiënten, die het onder normale omstandigheden wel zouden redden, niet (of in ieder geval niet op tijd) geholpen worden. Dát is het zwarte scenario waar we nu op afstevenen en dat is waar alle kritiek op dit soort cijfers compleet aan voorbij lijkt te gaan.