Schande! De manier waarop er wordt omgegaan met religie is respectloos

Er is de afgelopen dagen heel wat te doen over twee nieuwsitems. Eerst kwam in het nieuws dat LHBTI-geobsedeerden de Passie (Passion) willen veranderen in een freakshow met een transgender Jezus. Vervolgens kwam Rihanna in het nieuws omdat zij een liedje gebaseerd op islamitische hadiths had gebruikt bij een lingerieshow.

Eerst maar over de Passion. Wat de publieke omroep daarmee denkt te moeten doen is ronduit schandalig. Een transgender Jezus? Respecteer het religieuze verhaal gewoon! Als je dat niet kunt moet je de Passion niet organiseren en nee, ook niet kijken. Dit is een verhaal en evenement voor mensen die geloven in Jezus als hun verlosser. Punt. Klaar.

Maar ja, wat linkse nihilisten betreft is dat natuurlijk precies het probleem. Zij willen helemaal niet dat mensen in een hiernamaals geloven, dat zorgt er immers maar voor dat ze minder bezig zijn met allerlei revolutionaire projecten hier op aarde. Daarnaast hebben deze weg-met-onzers een hekel aan het christendom omdat het christendom één van de fundamenten is van de westerse beschaving; een beschaving die zij grondig willen ondermijnen en afbreken, en vervangen door nihilisme en socialisme.

Daarom willen ze het verhaal van Passie van Christus op deze manier verrotten.

En dan is er dus het verhaal over Rihanna. Mevrouw de zangeres dacht ongetwijfeld heel cool en exclusief te zijn door hadiths (uitspraken van de profeet Mohammed) te gebruiken tijdens een lingerieshow. Helaas bewijst ze daarmee eerst en vooral dat zij net als alle andere Hollywood-nihilisten totaal geen waardering, respect of zelfs maar begrip heeft voor religie.

Op deze site werd er een stuk gepubliceerd waarin moslims worden opgeroepen blij te zijn met deze actie van Rihanna.

Dat kan helemaal niet. Voor conservatieve en zelfs gewoon mainstream moslims zijn de hadith bijna net zo belangrijk en heilig als de koran zelf. Ze in een modern nummer gooien is al een beetje merkwaardig, maar om ze vervolgens te gebruiken tijdens een lingerieshow? Een show waarin de lust (een zonde in elke grote religie) centraal staat en waarin vrouwen halfnaakt rondlopen?

Blij? Natuurlijk niet.

Betekent dit dat het logisch zou zijn als Rihanna bedreigd wordt etc.? Nee, natuurlijk niet. Dat is totaal onacceptabel. Maar het betekent wel dat het volkomen normaal is dat ze bekritiseerd wordt én dat moslims haar laten weten dat ze dit niet waarderen.

Deden westerse christenen dat ook maar als het christendom weer eens onteerd wordt in het publieke domein. Als ze dat deden zou het christendom misschien nog iets van gerespecteerd worden in Nederland — en daarmee zou een belangrijk deel van de Nederlandse cultuur behouden zijn.

Volg mij op Twitter en op Parler.