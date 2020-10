Rijksoverheid licht ‘dringend advies’ mondkapjes toe: ‘winkel- en horecabeheerders mogen politie of boa’s inschakelen’

Door de Rijksoverheid is een toelichting gegeven over het ‘dringende advies’ van het kabinet voor het gebruik van mondkapjes. Bij grove schending van de huisregels over het gebruik van mondkapjes kan een winkelier of horeca-ondernemer de politie of boa’s inschakelen. De verantwoordelijkheid ligt dus voor het overgrote deel bij de locatiebeheerder en de lokale overheid.

Het kabinet maakt het zichzelf er absoluut niet makkelijker op zo. Zij stellen slechts een paar regels op en geven voor de rest alleen een paar kaders. ‘Hier jongens, kijk zelf maar of je deze maatregel na wilt leven of niet!’ dat is wat het kabinet nu eigenlijk zegt.

Maar welke winkelier of horeca-ondernemer wil zo’n mondkapje nou echt verplichten? En als het bij de concurrent niet verplicht is, dan ben je haast een dief van je eigen portemonnee als je het zelf wél gaat doen. En volgens mij kan iedereen de inkomsten wel goed gebruiken op het moment!

Maar goed, mochten er toch hardliners zijn die het dragen van een mondkapje dus verplicht stellen, dan kunnen ze een beroep doen op de politie en boa’s als er in hun pand overtredingen zijn. Ik vraag me af of dat überhaupt zin gaat hebben. De gasten in overtreding zullen waarschijnlijk zeggen dat het niet duidelijk genoeg werd aangegeven en dan krijg je dát hele gezeur weer. En die klanten ben je kwijt.

Dit kabinet delegeert de verantwoordelijkheid gewoon en gooit het allemaal op eigen verantwoordelijkheid. Maak het dan gewoon overal verplicht voor de meeste binnenruimtes. Of moeten we dan eerst wachten op Jaap van Dissel totdat hij een keer tot inkeer is gekomen? Dat gaat nog wel even duren dan…