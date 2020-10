Rutte wil mogelijke avondklok niet uitsluiten

Het begint steeds engere vormen aan te nemen. Op vrijdag liet premier Rutte namelijk desgevraagd weten dat hij niet kan en wil uitsluiten dat er binnenkort — volgende week mogelijk al! — een avondklok wordt afgekondigd. Dit in verband met het nieuwe Chinese coronavirus.

De Telegraaf legt uit:

De 10.000 nieuwe besmettingen die vrijdag werden gemeld door het RIVM zijn er ’veel te veel’, zegt premier Rutte vrijdagmiddag tijdens de persconferentie na een extra ministerraad. „Nederland heeft weinig reden tot juichen”, voegt hij daaraan toe. Het kabinet legt „alle scenario’s op tafel” als eind volgende week de besmettingscijfers nog steeds niet teruglopen. Dat zegt zowel premier Mark Rutte als coronaminister Hugo de Jonge vrijdag na de ministerraad. Ook een avondklok wordt niet uitgesloten, zegt de premier desgevraagd.

Het is al totaal onacceptabel dat horecagelegenheden gedwongen gesloten zijn én dat zelfs supermarkten na 20:00 uur geen alcohol meer mogen verkopen (zo zeg, jawel, dat gaat echt wel even voor minder corona zorgen hoor), maar een avondklok? Dat is zo mogelijk nog erger dan al de al genomen maatregelen — maatregelen die op zich al een ongekende inbreuk maken op onze vrijheden.

Maar Rutte is dus niet van plan om uit te sluiten dat het kabinet nóg verder gaat als het dat ‘nodig’ acht.

Dit begint steeds zorgelijker te worden. En dan heb ik het niet over het virus, maar over de manier waarop onze overheid het virus zegt te bestrijden…

Of mag ik die mening óók al niet meer hebben? Mogen we alleen maar “ja en amen” bij alles dat het kabinet doet?

