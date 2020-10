Sietske Bergsma veegt de vloer aan met de NOS: ‘De grootste complotzender in Nederland!’

Bij de NOS vierden ze gisteren groot feest dat Lange Frans dan eindelijk van YouTube gegooid was. Al zijn video’s zijn verwijderd door de Amerikaanse internetgigant. Er is niets van over. En zijn bijna honderdduizend abonnee’s moeten zich maar redden.

Lange Frans’ misdaad? Hij is een aanhanger van “complottheorieën.” In een niet zo ver verleden vonden we ‘met zijn allen’ dat mensen het récht hadden om in complotten te geloven én hun mening daarover te delen. We wilden immers niet mensen voorschrijven wat ze mochten denken, en de vrijheid van meningsuiting was een groot goed.

Niet meer. Tegenwoordig vinden de journalistieke, politieke, en internetelites dat ze mensen moeten vertellen wat ze wel en niet mogen geloven, vinden, én zeggen. Na politieke én journalistieke druk hebben de internetgiganten actie genomen. Andersdenkenden worden op grote schaal geband zodat er alleen nog conformdenkers overblijven. Zo willen de elites het graag — wat natuurlijk meteen is waarom een weldenkend mens zich tegen deze vergaande vorm van censuur moet verzetten. Je hoeft het niet met Lange Frans eens te zijn om zijn rechten te verdedigen.

Hoe dan ook, één van de omroepen waarbij gisteren de vlag zo ongeveer uitging was de NOS. Net als het NPO-vriendje Zondag met Lubach vonden ze het daar maar wat mooi dat Lange Frans’ videokanaal verdwenen was. HAHAHAAHA COMPLOTDENKER!

Je zou maar denken dat “complotdenker” een goede reden is om iemand te censureren. https://t.co/wfld3Q0CcM — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) October 21, 2020

Gelukkig zijn er in Nederland nog een paar mensen die het vrije woord (en de vrije gedachte!) wel hoog hebben zitten. Kom er maar in Sietske Bergsma, die op schitterende wijze de vloer aanveegt met de NOS:

De grootste complotzender in NL is de NOS, op de voet gevolgd door verder iedereen in de msm. Trump Russische puppet! KKK-fluisteraar! Quid Pro Quo! Fraudeur! Kinderen in Kooien! Vrienden met Epstein! Chloordrinker! COVID-ontkenner! Dictator! https://t.co/QVBKA6ajNV — Sietske Bergsma (@SBergsma) October 21, 2020

En dan hebben we het nog niet eens gehad over “Baudet is een Rusland-spion” en “Baudet is een kastnazi!” Oh ja, en dan was er ook nog “rechtse websites radicaliseren lezers!” Want ja, ook dat zijn complotten gepromoot door de NOS.

Luister. Het interesseert me werkelijk geen reet of je het wel of niet eens bent met Lange Frans. Ja, de man heeft enkele belachelijke uitspraken gedaan en gelooft in sommige opzichten echt in enorme onzin (zijn 9/11 bullshit bijvoorbeeld. Ja Frans, het waren echt gewoon islamistische extremisten die vliegtuigen kaapten en ze vervolgens in gebouwen vlogen. Daar maakten ze zelf dan ook geen geheim van. Al Qaeda en aanverwante organisaties waren daar tróts op).

Maar dat is totaal niet relevant. Wat wél relevant is, is het recht van mensen om in onzinnige dingen te geloven en om onzinnige dingen te zéggen. Want als we de overheid en bevriende tech-giganten laten bepalen wat zinnig en wat onzinnig is hebben we écht een gigantisch probleem met elkaar.

Volg mij op Twitter en Parler.