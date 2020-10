Spaanse regering klaar met gehannes over corona-regels, roept noodtoestand uit voor Madrid

De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen voor Madrid. Dat houdt in dat vanaf 15:00 uur heel Madrid volledig in lockdown gaat. De eerdere corona-maatregelen voor Madrid werden een speelbal voor de lokale politiek, waardoor de situatie daar compleet uit de klauwen loopt. Eigenlijk precies hetzelfde als hier in Nederland!

Situatie Madrid

Om een beeld te geven van de situatie daar: de regio Madrid telde vorige week bijna 750 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, tegenover het landelijk gemiddelde van 320. De regionale regering wilde daar telkens niet te ver gaan en er was continu gehannes over de proportionaliteit van de maatregelen.

Grof geschut

De Spaanse rechtbank zette enkele dagen geleden een streep door een aantal van die maatregelen, die als ongrondwettelijk werden beschouwd. Niet bepaald handig, want er komt een grote feestdag aan die veel bezoekers zal gaan trekken. Daarom is er nu voor grof geschut gekozen en legt de Spaanse regering die hele regio nu compleet plat.

Volgens mij is een parallel met Nederland niet vergezocht. Hier doen we er schijnbaar ook alles aan om vooral niet té hard in te grijpen, uit angst voor weerstand.

Je bent vrij om te doen wat wij zeggen…

Ondernemers die zelf met ideeën komen om hun bedrijf open te houden krijgen nul op het rekest, want ‘de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt’ of ‘ze hebben niet de juiste kwalificaties’ voor zulke beslissingen, maar iedere Nederlander moet verder wel z’n ‘eigen verantwoordelijkheid’ nemen en het ‘gezond verstand’ gebruiken.

…Alleen weten we nog niet wat we willen zeggen

Daarbovenop komt nog het geouwehoer over maatregelen waar de overheid (vooral het RIVM/OMT) de effectiviteit en de rationaliteit ervan zélf in twijfel trekt. Met name wat betreft mondkapjes en voldoende bescherming voor zorgpersoneel (die daadwerkelijk met de meest kwetsbare doelgroepen werken). Ondertussen zijn we al bijna bij de 6.000 besmettingen per dag gearriveerd en wachten we het nog rustig eventjes af.

Let maar op, Nederland gaat Madrid achterna. Het is alleen nog even wachten op het marketingteam van het kabinet, die een alternatieve naam voor de nieuwe ‘intelligente lockdown’ moeten verzinnen!