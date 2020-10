Spanje neemt keiharde maatregelen en schakelt avondklok in voor half jaar

In Spanje zijn ze pas echt helemaal klaar met corona! De ministerraad besloot vandaag om een avondklok in te stellen voor het héle land. De regering is van plan om de maatregel tot 9 mei volgend jaar in stand te houden. Dat is ruim een half jaar lang geen Spanjaard op straat tussen 23:00 en 06:00 uur, behalve voor werk.

De Spaanse regering kan een zware maatregel zoals een avondklok erdoor rammen omdat ze opnieuw de noodtoestand hebben afgekondigd. Geen gemekker van de zeventien autonome regio’s, want die mogen verder zélf bepalen hoe ze het virus willen bestrijden (en de Canarische eilanden zijn zelfs uitgezonderd). Daarbij mogen ze ook de begin- en eindtijd van de avondklok een uur verschuiven.

En ik moet zeggen dat ik de rigoureuze aanpak van de Spanjaarden wel kan waarderen, ondanks dat ik het absoluut geen fijne maatregel vind. Ik vraag me namelijk af hoeveel contactmomenten je daar nou echt mee voorkomt. Ook zorgt het er alleen maar voor dat mensen, vooral die uit de onderklasse, zich zo alleen maar langer dichter op elkaar bevinden. Het lijkt er in Nederland steeds meer op dat een groot deel van de besmettingen juist vanwege die reden is. En dan is dit een behoorlijk beroerde maatregel, helemaal gezien de beoogde duur ervan.

Toch ben ik er voor dat Nederland ook op eenzelfde manier ingrijpt maar dan met andere, en vooral zinnige, maatregelen. Die zouden dan voornamelijk gericht moeten zijn op het verder terugdringen van mogelijke contactmomenten, maar tegelijkertijd Nederlanders moeten aansporen om niet met teveel te dicht op elkaar te zitten. En vooral niet voor een te lange tijd. Ik denk dan eerder aan reserveren voor tijd in de supermarkt (zoals we ook voor ouderen al een beetje doen). Je zou misschien zelfs een tijdje zó ver kunnen gaan dat je alleen met een reservering (bijvoorbeeld via een app) in de binnenstad/stadscentrum/winkelgebied mag komen. Dat je moet kunnen aantonen of je inderdaad ergens heengaat en niet gewoon op bezoek gaat bij (teveel) anderen. Je zou het zelfs zo kunnen inrichten dat mensen op deze manier onderling een ‘bezoekregeling’ treffen. Dan zou een boa of een agent dat als enige mogen inzien en/of scannen.

Qua privacy ligt dat natuurlijk gevoelig en qua inperking van bewegingsvrijheid al helemaal, maar het zou volgens mij wel goed kunnen worden geregeld. Al vraag ik me af of je dat wel aan deze overheid over moet laten…