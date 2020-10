Staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) geeft gemeenten 1 miljoen euro subsidie voor ontzettend softe maatregelen tegen criminele asielzoekers

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD), die het falende asielbeleid alleen maar hárder liet falen, strooit nu met subsidies voor gemeenten die een plan hebben laten zien voor hoe ze haar troep op willen gaan ruimen. Die zijn nogal treurig, dus de kans zit er dik in dat het probleem alleen maar verder blijft etteren.

Er wordt een miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van een ‘relatief kleine groep’ criminele asielzoekers uit ‘veilige landen’. Het geld zal worden verdeeld onder tien gemeenten, die samen slechts de helft van het totale bedrag zullen ontvangen. Wat een slagkracht of niet?

En sommige van die voorstellen zijn ook diep triest, zeg. Grave, Boxmeer en Nijmegen hebben wél een goed idee: zij gaan boa’s inzetten om fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer tegen te gaan. Dat heeft tenminste een merkbaar effect en het is zichtbaar. Vergelijk dat eens met de softe ‘zijden handschoentjes’-aanpak van Oisterwijk en Den Helder. De eerste gaat camera’s installeren en beboeten (want asielzoekers gaan dat natuurlijk gewoon betalen). En de tweede gaat voor de ‘alternatieve taakstraf’ waarbij ze met lokale ondernemers om tafel willen. Ze een stageplek aanbieden dus…

Nergens in het artikel wordt het idee van ‘terugsturen’ (of überhaupt een poging daartoe) benoemd. Het is gewoon verder pappen en nathouden, want voor de VVD ‘wegen economische belangen zwaarder’, zo zei Rutte ooit. Dus moeten we het voor nu maar doen met verschillende vormen van draaideurbeleid. Die boetes zullen niet worden betaald en lokale ondernemers zullen zich heel goed willen indekken voordat ze met die ‘alternatieve taakstraf’ akkoord durven gaan. Want bedenk je wel dat het hier niet om ‘normale’ asielzoekers gaat hè. De doelgroep waar het hier om gaat doet niets liever dan de grenzen overschrijden en trammelant schoppen. Daar werkt toch alleen hardhandig optreden tegen? En dan nog is soms zelfs dát niet genoeg.