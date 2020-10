Straks een corona-vaccin weigeren? Prima, maar dan wel een boete van paar duizend euro betalen

Het wordt tijd om de Viruswaarheid-klapdebielen en consorten te laten opdraaien voor de schade die ze veroorzaken. Dus als zij straks geen vaccin willen nemen, dan moeten ze maar met zachte hand gemotiveerd worden om het tóch te nemen.

Nu het coronavirus in Nederland weer gigantisch oplaait, wordt des te reikhalzender uitgekeken naar de komst van de coronavaccins. Goedemorgen Nederland had er vanochtend een alleraardigst item over op NPO1. De stand van zaken zit zo: wereldwijd zijn allerlei farmaceuten in recordtempo vaccins aan het ontwikkelen tegen het coronavirus, waaronder ook het Nederlandse Janssen Pharmaceutica. Naar verwachting zijn die aankomend voorjaar klaar, waarna ze allemaal – of enkelen – in gebruik kunnen worden genomen.

We kunnen dan langzaam maar zeker uitkijken naar het einde van deze slopende pandemie. Maar niet meteen: de miljoenen doses om Nederland groepsimmuun te maken voor de ziekte zijn niet op dag 1 allemaal voor handen. De distributie van de vaccins zal in schokken verlopen. De coronamaatregelen kunnen dan in de periode van een paar maanden tot drie jaar (de duur is nog onduidelijk) worden afgebouwd tot helemaal niets.

De hamvraag is natuurlijk: hoeveel Nederlanders moeten er ingeënt zijn om die zo verlangde groepsimmuniteit te bereiken, waarna we kunnen spreken van een definitief einde van de COVID-19-pandemie? Om terug te keren op het WNL-fragment van eerder vandaag: dat is onduidelijk. FD-journaliste Anna Dijkman schat het op “zestig procent of nog lager.” Maar dat is natuurlijk speculatie: of dat voldoende zal zijn om de R-waarde van het coronavirus tot ver onder de 1 te laten dalen, weten we pas als de vaccins daadwerkelijk in mensen hun arm zitten.

Daarom kunnen we het ons niet permitteren om hele groepen Nederlanders hardop te laten roepen dat zij zich in ieder geval níét laten inenten tegen het coronavirus. Ze laten zich gek maken door gereformeerde doempredikers, geradicaliseerde influencers of – natuurlijk – de absolute onheilsprofeet van deze crisis: Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Zij hebben het in hun hoofd gemaakt dat het vaccin er niet is om mensen beter te maken, maar juist om ze ziek te maken. Of dat Bill Gates er allemaal microchips in heeft gepropt om ons allemaal op afstand te besturen via zijn al even kwaadaardige 5G-netwerk.

Deze beroepszotten, en het zijn er helaas nog wat, mogen niet de reden zijn dat Nederland straks niet uit de coronapandemie kan ontwaken omdat zij zo nodig “wake up sheeple!” willen roepen. Maar het zadelt ons wel met een juridisch probleem op: want er is zoiets als de onschendbaarheid van het menselijke lichaam. Uiteindelijk mag niemand iets aan je lichaam doen zonder je eigen nadrukkelijke toestemming. En ook dat is een groot goed.

Hoe zijn die twee zaken nu te verenigen op zo’n manier dat we, nadat de vaccins ten tonele verschijnen, terug kunnen naar het oude normaal? Eenvoudig: ze heben gewoon een motivatie nodig. Als zij Nederland langer schade willen berokkenen door met hun stompzinnige koppigheid de epidemie langer te laten voortduren, dan zijn ze ons allemaal eigenlijk wel een schadevergoeding schuldig… nietwaar?

Vandaar: laat vaccinweigeraars gewoon een forse boete betalen, die ze wel twee keer doet overwegen of ze achter de antivaxxende haatzaaiers moeten blijven aanlopen. Zullen we zeggen… een bedrag van zo’n €2000? Lijkt me alleszins schappelijk! Zij krijgen de kans om wat terug te doen voor de samenleving die zij aan het kapotmaken zijn, en wij krijgen hopelijk een hogere vaccinatiegraad. Ik zeg: alleen maar winnaars, toch?