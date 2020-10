Theo Hiddema gaat los op liegende VVD: ‘Kiezersbedrog!’

De VVD heeft een campagnefilmpje gemaakt waarin voormalige grootheden van de partij voorbij komen en vertellen dat ze heel liberaal én cultureel conservatief zijn. Op die manier hoopt de VVD kiezers ervan te overtuigen dat de VVD van 2020 dezelfde partij is als de VVD van Frits Bolkestein en Hans Wiegel.

Kijk maar:

Waarom wij in de politiek zitten? Om te helpen bouwen aan een land, een geweldig land 🇳🇱

Waar iedereen zichzelf mag zijn 🌈

Waar we knokken voor de hardwerkende Nederlander ❤️ Doe mee. Strijd mee. 👉 https://t.co/DskzuLVnfZ pic.twitter.com/EOz9enSi0z — VVD (@VVD) September 21, 2020

Flauwekul natuurlijk. Sterker, een waar gotspe. De VVD van tegenwoordig heeft werkelijk niets van doen met de VVD van een jaar of dertig geleden, laat staan van de VVD van daarvoor. Wat zeg ik! De VVD van 2020 lijkt niet eens op de VVD van 2010!

Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema vindt dat ook. Hij reageert op Twitter dan ook als een wesp gestoken. “Kiezersbedrog!” schrijft de strafadvocaat/politicus. “De VVD voert propaganda door zich te presenteren als de partij die al jarenlang een kritisch integratie-beleid voorstaat. Zo’n schaamteloze gotspe noodzaakt een acuut ingrijpen van de Reclame Code Commissie.”

Kiezersbedrog! De VVD voert propaganda door zich te presenteren als de partij die al jarenlang een kritisch integratie-beleid voorstaat. Zo’n schaamteloze gotspe noodzaakt een acuut ingrijpen van de Reclame Code Commissie. — Theo Hiddema (@THiddema) October 4, 2020

Een mooie ironische tweet, maar eentje die de werkelijkheid helaas maar al te goed beschrijft. De VVD liegt er jaren op los. Natuurlijk, elke partij stelt haar eigen agenda wat rooskleuriger voor dan het echt is, maar wat de VVD al jaren doet is ronduit leugenachtig. De partij is helemaal niet van plan om de belastingen te verlagen, de individuele vrijheid te verhogen, en de massa-immigratie van kansloze nieuwkomers die niets met ons land en onze cultuur hebben te beperken.

De grootste vijand van rechts Nederland is niet GroenLinks, de SP, de Partij voor de Dieren, D66, of zelfs maar de PvdA. Nee, onze grootste vijand is de enige partij die net doet alsof zij rechts is, maar ondertussen net zo links is als die andere partijen. Inderdaad: de VVD.

Volg mij op Twitter en op Parler. En steun mij op BackMe. Al voor 1 euro per maand krijg je dan dagelijks een exclusieve column in je inbox!