Thierry Baudet: ‘Waarom zet het kabinet niet in op een maximale uitbreiding van de capaciteit in de zorg?’

Voor Thierry Baudet en Forum voor Democratie is het een raadsel wat nu precies de koers van het kabinet is. Ze roepen van alles, maar daadwerkelijke acties en beleid ontbreken of worden niet doorgezet. Voor veel mensen is het een onzekere tijd, en de gevolgen van de coronacrisis voor tal van bevolkingsgroepen krijgt maar weinig aandacht. Baudet wil hier verandering in brengen.



Als het aan Baudet ligt dan zou de capaciteit binnen de zorg drastisch worden verhoogd. Voor hem, en tal van Nederlanders zullen deze mening delen, is het onbegrijpelijk dat ambulances rondjes blijven rijden tot er een ziekenhuisbed vrij komt voor hun patiënt.

Het is natuurlijk onwerkelijk dat dit soort taferelen plaatsvinden in Nederland. Maar het gebeurt toch echt, dit is natuurlijk het gevolg van jarenlange mismanagement vanuit de overheid.

FVD wil hier het liefst vandaag nog verandering in aanbrengen. De zorgcapaciteit moet namelijk drastisch omhoog.



Ook wil de partij een tweesporenbeleid onderzoeken. Want waarom kunnen we niet een tweedeling maken in de samenleving wat betreft het beleid? Dan beschermen we direct de risicogroepen, en kunnen de andere bevolkingsgroepen de economie in leven houden.