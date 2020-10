Toch nog goed nieuws voor gepensioneerden: ABP betaalt 100 miljoen euro aan achterstallige aanvulling uit

Het ABP gaat alsnog 100 miljoen euro uitbetalen aan een aanvulling op het pensioen waar sommige deelnemers recht op hadden. Voor deze mensen staat een mooie verhoging klaar, zo’n 22.000 gepensioneerden hebben zich gemeld op deze terugbetaling.





Voor veel gepensioneerden zal dit een fijne verrassing zijn, vooral in deze onzekere tijden. Al langere tijd was hier aandacht voor, veel tweeverdieners waren flink gedupeerd door het pensioenfonds, maar zij krijgen nu met terugwerkende kracht alsnog het geld waar ze in eerste instantie recht op hadden.

Men zal er gemiddeld zo’n 900 euro bruto aan vooruit opgaan dit jaar. Toch is de 100 miljoen euro die de ABP gaat teruggeven aan hun cliënten maar een schrijntje. Ze hebben een belegd vermogen van bijna 500 miljard euro, dus deze regeling lijkt eerder een goedmakertje.