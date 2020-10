Tot nooit weer ziens! Klaas Dijkhoff verlaat de Tweede Kamer volgend jaar

De kogel is door de kerk: VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, die door sommigen gezien werd als de kroonprins van de VVD, wil bij de aankomende verkiezingen niet meer op de kieslijst. Ja, dat leest u goed: meneer is klaar met het zijn van Kamerlid en heeft zin in andere ‘uitdagingen.’

In een interview met NRC Handelsblad zegt Dijkhoff dat hij deze beslissing twee jaar geleden al maakte, maar dat hij deze keuze bewust aan erg weinig mensen vertelde. “Ik dacht altijd: laat mij maar de kroonprins zijn, dan hoeven anderen die last niet te dragen,” aldus de man zelf.

“Na ruim 10 jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan naar wat een langer verblijf brengt,” legt Dijkhoff vervolgens ook nog uit op Facebook. “Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen.”

“Ik blijf me een slag in de rondte werken als fractievoorzitter, we gaan mooie discussies voeren over het verkiezingsprogramma van de VVD en ik zal me uit de naad werken om de nieuwe lijst sterke kandidaten te helpen een zo goed mogelijk resultaat te boeken op 17 maart,” voegt hij daar aan toe. “Daarna zal ik me als het lid Dijkhoff uit Breda voegen als actief lid van de mooiste partij van Nederland. Ik kan mezelf wel uit de politiek halen, maar de politiek niet uit mezelf.”

Hoewel het een verrassing is dat Dijkhoff ermee ophoudt is het geen schok. Als VVD-fractieleider verdedigt hij al jaren een totaal onliberaal beleid. Dat is hem ongetwijfeld niet in de koude kleren gaan zitten. Daarnaast is zijn lichaamstaal er al tijden eentje van desinteresse.

Oh, en dan komt daar nog eens bij dat het zijn van kroonprins van de VVD iemand hetzelfde gevoel moet geven als prins Charles al decennia heeft in Engeland: je mag het stokje echt nooit overnemen. Die vermaledijde Mark Rutte gaat maar door. Hij is nu tien jaa premier. Volgend jaar, na de verkiezingen, is hij dat élf jaar. En nog steeds is het niet genoeg voor meneer. Oh nee, hij wil gewoon nóg een kabinet leiden.

Dan zit hij er straks dus 15 jaar… en als het volk hem nog steeds een warm hart toedraagt in 2025 dan zie ik hem het gewoon nóg een keer proberen. Deze man houdt er pas mee op als hij zijn partij een forse nederlaag bezorgt.

Ik kan me er iets bij voorstellen dat een man als Dijkhoff geen zin heeft om nog eens vier jaar lang bevelen van Rutte op te volgen. Je zit in de Kamer, maar hebt niks te zeggen over de koers van je partij… en naar alle waarschijnlijkheid blijft dat de komende vier jaar ook nog zo.

Je zou het je ergste vijand niet toewensen.