Trieste Akwasi ontwijkt kritische vragen Jinek over Dam-uitspraken, promoot liever Omroep Zwart

Wie het optreden van Akwasi bij Eva Jinek heeft gezien en een béétje kritisch heeft gekeken, moet haast wel op zijn gevallen wat voor een misselijk ventje die Akwasi toch eigenlijk ook is. Erkennen dat zijn uitspraken op de Dam verkeerd waren doet hij nauwelijks. In plaats daarvan probeert hij de ophef continu op zichzelf te betrekken, of begint hij liever over Omroep Zwart. Niet om áán te zien!

Voor Akwasi was het afgelopen half jaar heel moeilijk. Dat benadrukt hij ook op ieder mogelijk moment in het interview. Dat andere mensen boos reageren op het feit dat hij zelf heeft gezegd dat hij zwarte pieten in elkaar wil trappen, dat is vooral voor hem heel zwaar. Ook is het héél moeilijk voor hem om op zijn uitspraken terug te kijken, want hij was ‘overmand door emoties’ en zat ‘in het moment’. Dus eigenlijk was het ook niet helemaal zijn schuld, ondanks dat hij volledig achter z’n uitspraken zei te staan. Vervolgens zegt hij dat hij er zelf niet eens meer zoveel mee bezig is, want hij heeft zich nu gefocust op positiviteit (Omroep Zwart) dus ja, waar hébben we het eigenlijk over?

Hij geeft zelfs toe dat hij in eerste instantie helemaal niet doorhad waar alle ophef nou precies over ging (gelul) en zegt rond 4 minuut 15: “Oh dát was het, die zin!”. Maar het boetekleed wordt wéér niet aangetrokken. Nee, in plaats daarvan merkt hij dat er “onbegrip is van beide kanten”. We hebben het hier nog steeds over dezelfde strafbare uitspraak, hè! En voor je het weet buigt hij zo af van de kern van het probleem (namelijk dat hij het kennelijk normaal vindt om een oproep tot geweld te doen) en zoomt zomaar ineens in op dat niemand van de media hem heeft gevraagd wáárom hij die uitspraken überhaupt heeft gedaan. En zo ontspringt hij opnieuw de dans en één zin verder gaat het al weer over Omroep Zwart.

Jinek blijft halverwege dit fragment nog enigszins kritisch en vraagt hem waarom hij eerst zei dat hij “voor honderdduizend procent” achter zijn uitspraken stond en pas maanden later met excuses kwam. Het antwoord? Hij moest de juiste woorden zoeken en voor hem “voelde het helemaal niet als een lange periode”. Als hij nog veel harder zou ontwijken lag hij inmiddels al onder de tafel.

Volgens mij is er geen grotere narcist op tv te bekennen die zó hard z’n best doet om iedere vorm van verantwoordelijkheid voor zijn uitspraken te ontlopen en ook geen moment van oprechte zelfreflectie toelaat. Het is echt één en al slachtofferschap! Als een hulpeloos kind dat braaf de instructies van z’n manager en advocaat probeert op te volgen en nog zelf in die onzin is gaan geloven ook.