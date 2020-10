Tweede golf helemaal niet aangezwengeld door vakantiegangers, zoals RIVM beweerde, maar door gebrekkig beleid!

‘Het waren met name de jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest die het virus meebrachten, en het via feesten en studentenhuizen verder verspreidden’, zo verwoordde de NOS de conclusie die RIVM-baas Jaap van Dissel zaterdag in een presentatie naar voren bracht. Maar daar is nogal wat kritiek op. De boosdoener lijkt vooral het krakkemikkige kabinetsbeleid te zijn!

De tweede coronagolf kon volgens Jaap van Dissel goed worden vergeleken met de eerste golf in maart. In beide gevallen zou het virus namelijk zijn meegenomen door vakantiegangers die het daarna via feesten en studentenhuizen verder verspreidden. Vanuit daar zou het via families bij verpleeghuizen terecht zijn gekomen en zo raakten we weer in dezelfde vervelende situatie als waar we nu in zitten.

Vanuit zowel de GGD’s als enkele RIVM-onderzoekers is er nogal wat kritiek op die conclusie, grotendeels omdat we simpelweg nog steeds geen goed beeld hebben van de verspreiding en hoe de diverse genetische stammen van het coronavirus zich hier in Nederland verspreiden.

Het Outbreak Management Team wilde afgelopen zomer het liefst alle vakantiegangers registreren, maar dat plan sneuvelde omdat het niet uitvoerbaar zou zijn. En zo gaat het eigenlijk al sinds maart. Bij ieder ander virus is het prioriteit nummer 1 om de verspreiding zo goed mogelijk in kaart te brengen zodat je ook zinnige uitspraken kunt doen over waar het vandaan komt, wie het heeft (gehad) en waar het virus heengaat. Maar bij dit coronavirus niet hoor, dan gaan we liever moeilijk doen!

We doen in Nederland veel te hard ons best om het virus juist niet goed in beeld te krijgen. Je laten testen bij aankomst op Schiphol en de quarantaine waren vrijblijvend. Coronatests waren begin maart alleen nog voor de ernstige gevallen en beschermende middelen voor zorgpersoneel was ook nergens voor nodig. Maar vervolgens wel de vakantiegangers de schuld geven voor het oplaaien van die tweede golf, want het RIVM baseert zich op dat moment alleen op de cijfers die het wél heeft. Kom nou toch… Het is toch niet voor niets dat het in een land als Duitsland zo beheerst blijft terwijl Nederland inmiddels bijna pikzwart lijkt te kleuren?