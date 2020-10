‘Verzetskrant’ Trouw kiest voor de aanval op Otten-critici: “Geruzie van Krol is prestatie van formaat”

Zoals De Dagelijkse Standaard eerder vandaag al schreef, lijkt de aspirant-partij Partij voor de Toekomst nog voor de verkiezingen al op omvallen staan. Dagblad Trouw, ooit opgericht als heuse ‘verzetskrant’ was er dan ook als eerste bij om driftkikker Henk Otten tegemoet te komen.

Sterker nog: Henk Otten deelde een bericht van Trouw-verslaggever Bart Zuidervaart, die de schuld van de breuk tussen Otten en Henk Krol juist in de schoenen legt van laatstgenoemde.

Volgens de verslaggever van ‘verzetskrant’ Trouw is de commotie binnen de Partij voor de Toekomst allemaal te danken aan het gedrag van de opgestapte Henk Krol:

Tijdens de grootste naoorlogse crisis is Henk Krol slechts in het nieuws geweest door ruzie met 50Plus, ruzie met Femke Merel van Kooten en nu ruzie met Henk Otten.

Dat is een prestatie van formaat. — Bart Zuidervaart (@BartTrouw) October 18, 2020

Nu weten we allemaal dat Henk Krol ook een driftig mannetje kan zijn, maar het is wel opvallend dat een journalist van Trouw het nu opneemt voor de gifkikker Henk Otten. Alles wat die man aanraakt veranderd namelijk in ziltig en bitter glazuur.