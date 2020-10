Video! Fidan Ekiz over hypocriete stilte rond onthoofde Samuel Paty: ‘Waar blijft die openlijke geschokte reactie?!’

In een ronduit geweldig segment heeft De Vooravond-presentatrice Fidan Ekiz gisteravond afgerekend met eenieder die onder een steen wacht totdat de ophef rondom de onthoofde docent Samuel Paty weer gaat liggen. Vanuit Nederland niets dan krekelgeluiden, en dat stoort de journaliste geweldig.

Zo. Dit moest eruit. Over de stilte na de onthoofding in Parijs #devooravond pic.twitter.com/Js3iGDV3hN — FidanEkiz (@fidanekiz) October 20, 2020

Eén van de aardige zaken van talkshow De Vooravond is dat de presentatoren zichzelf politieke meningen toekennen, zonder zich te hoeven wentelen in een al dan niet valse poging om neutraal over te komen. En – uniek voor BNNVARA – durft Fidan op gezette tijden buiten de politiek-correcte, Hilversumse pot te urineren.

Dat deed ze gisteren weer eens op magistrale wijze, toen de onthoofding van de Franse geschiedenisdocent Samuel Paty ter sprake kwam. Ze hield Nederland voor dat ze in Frankrijk massaal de straten zijn opgegaan. In Nederland… overal stilte. Deels begrijpelijk, want corona. Maar de scherpe Fidan: “Je zou online wat kunnen organiseren.”

De stilte van de bevolking was nog niet eens zo hinderlijk als die vanuit de politiek, vond ze: “Vanuit de politiek is het muisstil! Het is Frankrijk, het is om de hoek, en ik vind dat gewoon heel eng.” Dat leidde haar tot de conclusie: “Mensen zijn gewoon bang, mensen zijn bang om te zeggen wat ze vinden en wat ze denken omdat het zomaar kan zijn dat je hoofd eraf wordt gehakt.”

En steviger: “Het zou totaal niet moeten gaan over individuen en gemiereneuk daarover – het zou moeten gaan over ‘hoe pakken we dit aan?’ en ‘wat gaat de politiek eraan doen?’. Fidan heeft wel een paar ideeën over hoeken waar de oorzaak van dit probleem moet worden gezocht: parallelle samenlevingen, buitenlandse financiering en extremistische imams.

De presentatrice betreurt het dat deze kwestie niet de prioriteit heeft, en dat wanneer ze zich uitspreekt ze “massaal bedreigingen” voor haar kiezen krijgt. Fidan: “Dat maakt meer wat los, dat je het veroordeelt, dan dat zo’n onthoofding wat losmaakt. Ik hóóp dat dat de komende tijd verandert.” Hop!