Volledige lockdown ‘om corona te bestrijden’ is totale gekte

Zondagavond werd bekend dat het kabinet deze week waarschijnlijk een volledige lockdown aankondigt als een afvlakking van het aantal nieuwe coronabesmettingen uitblijft. De Telegraaf kwam als eerste met dit nieuws. De krant baseert zich op verschillende “bronnen” rond het kabinet.

Een “ingewijde” zegt, “we staan nu echt op een kruispunt.” Of de maatregelen van de afgelopen weken hebben effect en zorgen voor afvlakking, of het kabinet gaat verder dan ooit.

Dit is totaal geschift. Eerder deze maand tweette Kamerlid Wybren van Haga van Forum voor Democratie (daar is hij tegenwoordig lid van) dat het nieuwe Chinese coronavirus volgens de WHO (World Health Organisation) een Infection Fatality Rate (sterftecijfer) heeft van ongeveer 0,23%. Dat cijfer is weliswaar iets hoger dan de griep, maar niet veel hoger. En bij mensen onder de 70 jaar oud is het sterftecijfer nóg veel lager.

Nieuw onderzoek van de @WHO toont aan: de IFR (Infection Fatality Rate) van #COVID19 is op dit moment gelijk aan 0,23%.

Geen enkele reden voor handhaving op de A-lijst dus en tijd voor minder schadelijke scenario's!#FVD @fvdemocratiehttps://t.co/8eFT6eEtlu pic.twitter.com/6jJXTjmi08 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) October 15, 2020

Let wel, het onderzoek naar de IFR is gedaan door wetenschapper John P.A. Ioannidis van Stanford University en één van de meest gerespecteerde wetenschappers op het gebied van epidemiologie ter wereld. Dit is niet een “complotwappie” zonder “kennis van zaken,” die zomaar afgeschreven kan worden. Nee, dit is misschien wel dé grootste expert… waar dan ook. En die concludeert dat de IFR van dit virus maar iets hoger is dan die van de griep.

Als je dat begrijpt is het totaal gestoord dat er zelfs maar overwogen wordt om een volledige lockdown in te voeren. Het kabinet had de afgelopen maanden de zorg moeten opschalen om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen coronapatiënten konden opnemen. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hadden teruggedraaid moeten worden. Ontslagen personeel had verwelkomd moeten worden, gepensioneerden ook, etc.

Een totale lockdown is totaal onverantwoord. Als het kabinet dit doet zal de economische, psychologische en zelfs lichamelijke schade ongehoord zijn. Tienduizenden bedrijven vallen dan om. Duizenden en duizenden en duizenden mensen worden werkloos. De economie zal totaal in elkaar storten. Depressiviteit en verslavingen zullen hand over hand toenemen.

Een totale lockdown is verschrikkelijk. Als het nieuwe coronavirus nou zo dodelijk was als ebola, soit. Maar we hebben het verdomme over een virus dat volgens onderzoek van Prof. Ioannidis eerder een Griep 2.0 is dan iets anders.

Sterftecijfer van 0,13%-0,26%… en dan een TOTALE LOCKDOWN? Knetter. Ze hadden de zorg moeten opschalen. Bezuinigingen van afgelopen jaren terugdraaien. Ontslagen terughalen, gepensioneerden ook… en voila. Een lockdown is onverantwoord. Mij een raadsel waarom burgers meewerken — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) October 25, 2020

