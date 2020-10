Walgelijk! Passagier mishandelt buschauffeur na weigering om mondkapje te dragen

Gisteravond is een buschauffeur mishandeld in Amsterdam. Vandaag bleek dat de buschauffeur en dader een korte woordenwisseling had; de passagier droeg geen mondkapje en mocht de bus niet in zolang hij geen mondkapje op zou doen. De totale sneuneus flipte hem helemaal en mishandelde de buschauffeur.



Een 67-jarige buschauffeur weigerde passagier die geen mondkapje droeg. De passagier ging helemaal door het lint en mishandelde de buschauffeur flink. Totaal gestoord dat er nog steeds randfiguren flippen als ze worden geweigerd in het openbaar vervoer.

De mondkapjesplicht in het ov bestaat nu al enkele maanden, maar nog steeds hebben sommige mensen er lak aan. En sommigen gaan zelfs zo ver dat zij hun geduld kwijtraken…

Op dit moment is de politie nog op zoek naar de dader.

“Wij hebben nog duidelijkere beelden uit de bus, waarop de verdachte goed te zien is”, zegt een politiewoordvoerder. “De beelden zijn intern gedeeld zodat alle politiecollega’s in Amsterdam ze onder ogen krijgen. Hopelijk leidt dat tot een herkenning, anders overwegen we in overleg met het Openbaar Ministerie om de beelden naar buiten te brengen.”

De Amsterdamse politie reageert geschokt op dit incident. Wethouder Sharon Dijksma zegt terecht dat mensen moeten afblijven ov-personeel.

Vanavond contact gehad met directeur @GVBnieuws om mijn afschuw uit te spreken over wat deze chauffeur is aangedaan. Blijf van onze mensen af! Dit vraagt om een ondubbelzinnig en hard antwoord op geweld jegens mensen in een publieke functie. #zerotolerance https://t.co/5NPCyCkvPA — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) October 6, 2020

Door het incident begint ze zelfs te spreken over een algehele mondkapjesplicht in de openbare ruimte. Dit is dus waar het tuig voor zorgt: een nog strikter mondkapjesbeleid.

De Vervoerregio wil een verplichting van mondkapjes in de rest van de openbare ruimte, naast ‘t OV. De voortdurende twijfel die wordt gezaaid over het nut van mondkapjes is een slechte zaak. Onze mensen handhaven nu tegen de klippen op! Met verschrikkelijke incidenten als gevolg: https://t.co/OTzIAyyxAC — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) October 7, 2020