Wit-Rusland voegt daad bij het woord: schopt alle buitenlandse journalisten het land uit om Europese sancties

De Wit-Russische regering heeft vandaag alle accreditaties van alle buitenlandse journalisten ingetrokken. Ze moeten het land nu verplicht verlaten als tegenreactie op de Europese sancties die ook vandaag zijn ingevoerd. Wit-Rusland gaat dus praktisch op zwart voor de buitenwereld.

Wit-Rusland laat het trouwens niet bij alleen journalisten. Ook bepaalde diplomaten uit de EU zijn niet meer welkom en het eigen ambassade-personeel wordt ook teruggeroepen.

De Europese lidstaten zijn trouwens niet de enige die sancties hebben ingevoerd, de VS, het VK en Canada hebben hetzelfde gedaan. Het lijkt er nu dus op dat het westen dat land juist in de armen van Rusland drijft. Niet alleen vanwege de sancties, maar ook vanwege het feit dat er straks van alles kan gebeuren in de straten van Minsk, zonder dat we dat dus te zien zullen krijgen.

Hartstikke leuk dus, die sancties, maar dit lijkt mij niet helemaal het gewenste effect. Dagelijks gaan er nu duizenden mensen de straat op en treedt de politie daar al hard tegen op. Als er straks helemaal geen zicht meer op is, dan vrees ik het ergste voor die mensen. En dan denk ik niet dat de EU ineens staat te popelen om ze uit de brand te helpen!