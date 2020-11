Linkse Clintonfiel/MSM-presentator gaat keihard af: ‘Er is wel degelijk bewijs van onregelmatigheden’

De Republikeinse gouverneur van South-Dakota, Kristi Noem, kwam zondag digitaal langs bij het ABC programma This Week, gepresenteerd door George Stephanopoulos. Georgie gaat tegenwoordig door het leven als ‘journalist,’ maar eerder in zijn carriere was hij persvoorlichter van Bill Clinton, en in 1992 maakt hij deel uit van het campagneteam van de voormalige Democratische president. Met andere woorden, meneer is hartstikke links.

In het gesprek met gouverneur Noem werd dat dan ook meer dan duidelijk. Hij vroeg Noem of ze bereid was om, in het kader van coronabestrijding, samen te gaan werken met ‘president-elect Joe Biden.’ Nou, helaas voor hem was Noem niet blij met die betiteling.

We the People choose our government by consent of the governed. We need to ensure that our elections are fair, honest, and transparent. Al Gore got his day in court. President Trump and the 70 million Americans who voted for him should be afforded the same opportunity. pic.twitter.com/ww1KJHJQ2H — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) November 8, 2020

“Dit is allemaal voorbarig. Dit is een voorbarig gesprek omdat we nog niet klaar zijn met het tellen van stemmen. Er zijn staten waar er nog geen officiële uitslag is. In 2000 werd Al Gore in staat gesteld om naar de rechter te gaan. President Trump moet diezelfde mogelijkheid krijgen,” aldus Noem. “Laat het proces zich helemaal ontvouwen. Want George, we leven in een republiek. We zijn een overheid dat zijn macht krijgt van de toestemming van de burgers. Zij geven hun toestemming op verkiezingsdag. Verkiezingsdag moet eerlijk en transparant verlopen. En wij moeten onszelf ervan verzekeren dat de verkiezingen eerlijk waren voor we beslissen wie er voortaan in het Witte Huis mag wonen.”

Oeps. Daar had Georgie Boy niet op gerekend.

“Gouverneur, gouverneur Noems,” reageerde hij, “heb je ook maar iets van bewijs dat het geen eerlijke verkiezing was? Eerder deze week tweette je dat er vals spel gespeeld werd. Heb je ook maar iets van bewijs van wijdverspreide fraude?”

Wacht eens even. Let heel goed op wat George daar doet — en de hele mainstream media doen precies hetzelfde. Ze hebben het opeens over bewijs van “wijdverspreide fraude.” Niet van “gewone fraude,” nee, van wijdverspreide fraude. Wat is daar de bedoeling van? Waarom opeens dat “wijdverspreid” erin gooien?

Vervolgens loog Georgie erop los dat hij gesproken had met verschillende ‘Republikeinen’ in de zogenaamde swing states, en dat die hem verteld hadden dat dit bewijs er niet was. Echt niet! Er was “zero evidence!”

Oh George. Dat was dom.

“En dat is niet waar,” reageerde gouverneur Noem heel duidelijk. “Dat is absoluut niet waar. Mensen hebben beëdigde verklaringen afgegeven waarin ze stellen dat ze illegale activiteiten hebben waargenomen. Dat is waarom we dit gesprek moeten hebben in een rechtszaal. Zelfs de New York Times zegt dat er [zogenaamde, red.] ‘clerical errors’ zijn geweest. Als je kijkt naar Michigan dan…”

“NIET VAN WIJDVERSPREIDE FRAUDE, DAT IS HEEL ANDERS!” interrumpeerde de zogenaamde journalist de gouverneur.

Uhu. Ja. Dat is heel anders inderdaad hoor George. Ze soms allemaal voorbeelden op van misstanden, maar volgens Georgie bewijst dat niets. Nee, bewijs is geen bewijs. Het is net als met terrorisme: het is nooit ‘terrorisme,’ nee, het zijn slechts ‘incidenten.’

Maar goed, gouverneur Noem ging gewoon door. “Er waren systeemfouten in computers die stemmen op Republikeinen veranderden in stemmen op Democraten. Als je kijkt naar Pennsylvania: dode mensen hebben gestemd in Pennsylvania. Dus, George, ik weet niet hoe wijdverspreid het is, ik weet niet of het de uiteindelijke uitslag wijzigt, maar waarom is iedereen zo bang om een eerlijke verkiezing te hebben en om hier naar te kijken? We hebben Al Gore 37 dagen gegeven om te onderzoeken wie had gewonnen, waarom zouden we de 70,6 miljoen Amerikanen die op President Trump gestemd hebben niet dezelfde mogelijkheid geven?”

Boem.

Want ja, dit is het precies. We kunnen niet keihard stellen dát er grootschalige, systematische fraude is gepleegd, maar er zijn wel degelijk voorbeelden te over nu die reden zouden moeten zijn om de boel in ieder geval te onderzoeken. Als dan blijkt dat het een paar incidenten waren die ook nog eens geen invloed hadden op de uitslag, prima: gefeliciteerd president Joe Biden. Maar als Trump wil dat dit onderzoek er komt, nou, dan moet dat gebeuren. Punt.

