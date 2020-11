Advocaten Trump hebben ruzie met Fox News: Tucker Carlson eist bewijzen van stemfraude

Fox News en team Trump zijn in een ruzie beland, Fox News-presentator eist bewijzen van stemfraude van de advocaten van Trump voordat hij Trump gaat verdedigen op televisie. Zelfs Carlson moet niks hebben van de stemfraudecomplotten die verspreid worden door het team van Trump. Hij wil eerst bewijs zien voordat hij Trump kan verdedigen op televisie.





Carlson gaat zo ver dat hij zelfs een uur zendtijd biedt aan het team van Trump om alle bewijzen op tafel te leggen. Tot op heden weigert het team van Trump dit aanbod, en dat is voor Carlson genoeg bewijs om de stemfraude, op dit moment, niet serieus te nemen.

Fox staat over het algemeen bekend als een redelijk pro-Trumpnetwerk maar er ontstaan nu grote scheuren in deze relatie. Carlson en de rest van de Fox News-redactie willen na weken van beschuldigingen en insinuaties nu gewoon de feiten zien. Want dit is in potentie natuurlijk het grootste schandaal ooit in de VS, alleen komt men niet met aantoonbaar bewijs voor de fraude. En deze houding, het keer op keer niet komen met bewijzen, is in het verkeerde keelgat geschoten van de Fox News-mastodont Carlson.

An update on our reporting on Sidney Powell’s voter fraud investigation. Watch. pic.twitter.com/ho6Dkv0IXf — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 21, 2020