Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra veegt de vloer aan met Twan Huys: ‘NL’se media halen uitspraken altijd uit de context’

Het was heerlijk om te zien: ambassadeur Pete Hoekstra veegde zondag werkelijk op schitterende wijze de vloer aan met Twan Huys. De Buitenhof presentator viel Hoekstra aan vanwege uitspraken van Donald Trump. Hoekstra liet dat niet gebeuren. “Dit ben ik wel gewend van de Nederlandse media,” aldus Hoekstra, “ze halen uitspraken uit hun verband en geven die verkeerd weer.”

Kijk en geniet:

Echt even kijken: Twan wordt even goed op zijn plek gezet in zijn uitzending, ge-wel-dig!!

😁😁😁😁😁😁 pic.twitter.com/yWbVLisEJu — Sanno🌪 (@Miss_Royal73) November 1, 2020

Huys viel Hoekstra aan omdat president Donald Trump terecht gezegd had dat Amerikaanse artsen meer geld betaald krijgen als ze op het sterfteformulier aangeven dat een patiënt overleden is aan COVID-19 dan aan een andere ziekte (of oorzaak). Dat is natuurlijk zorgelijk omdat het artsen een zeer goede financiële reden geeft om creatief om te gaan met het sterftecijfer.

Maar dat mag Trump niet zeggen van Huys. Boehoe! Fout, fout!

Hoekstra was daar gelukkig niet van onder de indruk. “We moeten oppassen,” aldus de ambassadeur. “En dit ben ik wel gewend van de Nederlandse media. Ze halen uitspraken uit hun verband en geven die verkeerd weer.”

Op dat moment werd hij natuurlijk onderbroken door Huys, want die kon niet tolereren dat hij tegengesproken werd. “Laat me even uitpraten,” reageerde Hoekstra onmiddellijk. “Ik ben het ook gewend dat jullie me onderbreken en woorden in de mond leggen. Dat is ronduit oneerlijk.”

Maar de feiten zijn duidelijk. “Onder Medicare, waarmee we de artsen betalen voor de zorg voor oudere mensen, is uitgebreid vastgesteld waarvoor ze precies welk bedrag betaald krijgen. Als een arts aangekruist heeft dat iemand aan Covid is overleden krijgt hij meer betaald dan wanneer de patiënt aan iets anders overleden is. Hij geeft artsen niet de schuld, maar hij legt gewoon uit hoe het systeem werkt.” Punt.

Zo. Lekker om te zien. Kan iemand die man een medaille geven?

