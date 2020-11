Amerikaanse verkiezingssoap gaat verder: Georgia gaat stemmen handmatig hertellen

De Amerikaanse verkiezingssoap kent voorlopig geen ontknoping, Trump heeft gezegd dat hij meerdere hertellingen wil, en die krijgt hij. De eerste hertelling gaat eind deze week beginnen in de staat Georgia. Met de hand nog wel, die arme stemmentellers moeten vijf miljoen stemmen opnieuw gaan tellen.





Omdat de marge zo klein is, op dit moment 0.28%, komt er een hertelling in de Amerikaanse staat Georgia. Dat maakte de Republikeinse topambtenaar/ Secretary of State of Georgia Raffensperger zojuist bekend.

Op dit moment zijn 99% van de stemmen geteld en het verschil tussen beide kandidaten is ongeveer 14.000 stemmen. Een hartstikke klein verschil, en volgens de Republikeinen en Trump zo klein zelfs dat fraude mogelijk is. Als alle stemmen met de hand geteld zijn en het resultaat is binnen, is er nog een extra hertelling mogelijk als een van de twee partijen – de verliezende partij in dit geval – dit wenst. Dan worden de stemmen weer door een telmachine gehaald.

De advocaten van team Trump hebben in meerdere staten een hertelling aangevraagd. De staat Georgia boekt de premeur in dit verkiezingsjaar.

Mocht er iets heel bijzonders gebeuren, en de staat Georgia wordt na de hertelling ineens ‘rood’ – wat betekent dat Trump de staat wint. Biden staat volgens sommige media op dit moment op 279 kiesmannen, dit is echter zonder de kiesmannen van Georgia. Trump en consorten hopen later deze week ook hertellingen mogelijk te maken in andere staten, staten die naar nipt naar Biden zijn gegaan.

Het zou goed kunnen dat de komende dagen ook in andere staten een hertelling wordt aangekondigd.