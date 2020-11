Amerikanen verwachten op 11 december eerste coronavaccins te kunnen gebruiken

De Verenigde Staten verwachten in de loop van december de eerste Amerikanen te kunnen inenten. Het hoofd van de grootscheepse vaccinatieoperatie in de VS, Moncef Slaoui, zei dat zondag tegen CNN.

Binnen 24 uur na goedkeuring van de FDA willen ze de vaccins naar de inentingplekken brengen en de boel direct in werking stellen, zo luidt de volgende stap van het plan dat operatie ‘Warp Speed’ heeft gekregen. Wat zowel een grappige als een ontzettende corny naam is voor de mogelijke oplossing voor zo’n ernstige pandemie.

Pfizer en Moderna, de twee farmaceuten die de eerste vaccins versneld laten goedkeuren, komen van 8 tot 10 december bijeen om te beoordelen of de vaccins klaar zijn om te worden goedgekeurd. Dit is toch wel een enorme overwinning voor Trump en zijn kabinet, want die hebben ervoor gezorgd dat deze farmaceuten deze vaccins zo snel hebben kunnen ontwikkelen!

En natuurlijk blijft het nog maar de vraag of die vaccins op de lange termijn ook veilig en effectief blijken te zijn. Ik heb er een hard hoofd in, want die testfases zijn natuurlijk niet voor niets zo lang. Aan de andere kant hebben de Amerikanen altijd al een enorm aanpassingsvermogen gehad als het er echt op aankomt. Maar hoe dan ook kunnen ze wel wat goed nieuws gebruiken, dus ik hoop van harte dat ze het allemaal klaar zullen spelen en dat het geen gezondheidsklachten op zal gaan leveren. Al met al goed nieuws dus!