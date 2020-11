Baudet pakt de linkse NPO aan: ‘1 miljard euro belastinggeld gaat naar omroepen die het partijkartel ondersteunen’

Het is heerlijk om te zien: Thierry Baudet is helemaal klaar met de bevooroordeeldheid en nep-neutraliteit van de NPO. Weg met de publieke omroep, weg met hun linkse voorkeuren, weg met hun steun voor het liegende en bedriegende partijkartel.

De Forum voor Democratie-leider begon zijn verhaal over de NPO door te kijken hoe het werkt bij de NPO. Wie is er de baas en wie nemen de besluiten? Welnu. “De voorzitter van de overkoepelende NPO-raad is Tjibbe Joustra, die eerder het verkiezingsprogramma voor de VVD schreef. Oud-VVD-leider en klimaatvoorzitter Ed Nijpels was tot 2019 de baas van AVROTROS. Eric van der Burg, berucht VVD-wethouder bekend van de uitspraak ‘hoe meer asielzoekers hoe beter,’ is voorzitter van de NTR. Oud-VVD partijvoorzitter Bas Eenhorn is voorzitter van WNL.”

Tot zover de VVD’ers. Maar wacht, er zijn nog veel meer kartelpartijlakeien.

“PvdA’er Martijn van Dam, in zijn vorige baan nog staatssecretaris, verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies aan de NPO, werd lid van de raad van bestuur van de NPO. Voormalige PvdA-partijvoorzitter Ruud Koole nam plaats in de raad van toezicht van de VARA,” aldus Baudet. “CDA-politicus Paul Rüpp is ondertussen voorzitter van de raad van toezicht van de KRO-NCRV. Voormalig nieuwslezeres Pia Dijkstra switchte de andere kant op en is nu Tweede Kamerlid voor D66. Terwijl de partner van D66-minister Ollongren, Irene van den Brekel, hoofdredacteur is van primetime actualiteitenrubriek Lubach.”

“Dit is hoe het partijkartel werkt,” legde Baudet uit aan zijn mede-Kamerleden (die daar natuurlijk van op de hoogte zijn en zélf hengelen naar zo’n mooie NPO-functie als ze de politiek verlaten). “Een gesloten stelsel waarin steeds dezelfde mensen met dezelfde meningen rondcirkelen. Nu eens bij de verdeling van de subsidies vanuit de politiek, dan aan het ontvangende deel van het spel, bijvoorbeeld bij de NPO.”

“Dus terwijl het kabinet meer dan één miljard per jaar uitgeeft aan de media, blijken diezelfde media vervolgens in handen te zijn van de partijen in het kabinet. In ruil voor dit enorme jaarlijkse bedrag, heeft de regering zodoende een oppermachtige spreekbuis verkregen om haar visie, haar beleid en haar wereldbeeld in de Nederlandse woonkamers te laten binnendringen. Hier en daar wordt wat ruimte geboden voor oppositie, maar de teneur is duidelijk. Over immigratie, klimaat, EU, referenda…” Het gaat maar door, legde Baudet uit. Steeds weer herhaalt de NPO de visie van het kabinet.

Kijken!