Baudets invloed verdwijnt niet zomaar: blijft partijvoorzitter

Er is goed nieuws voor mensen die Thierry Baudet een warm hart toedragen. Toen hij eerder vandaag bekendmaakte dat hij het voorgezien hield als politiek leider en lijsttrekker (bij de aankomende verkiezingen) was nog onduidelijk wat hij met zijn andere functie zou doen. Hij was (en is) namelijk ook partijvoorzitter. Nou, het goede nieuws is dat hij wat dat betreft gewoon aanblijft.

Natuurlijk, een partijvoorzitter is niet het publieke gezicht van de partij. Dat is de lijsttrekker. Hoeveel mensen weten bijvoorbeeld de namen van de voorzitters van de VVD (Christianne van der Wal-Zeggelink), PvdA (Nelleke Vedelaar), GroenLinks (Katinka Eikelenboom), CDA (Rutger Ploum), ChristenUnie (Piet Adema), D66 (Anne-Marie Spierings)? Dat zijn er, vermoed ik, niet zo heel veel.

Maar het goede nieuws is dat zo’n partijvoorzitter wel degelijk het één en ander te zeggen heeft. Sterker nog, juist een partijvoorzitter speelt een grote rol in het samenstellen van de kieslijst voor de Tweede Kamer… én hij (of zij) heeft grote invloed op de interne cultuur van de partij.

Dat eerste is van belang omdat Baudet er dus nog altijd voor kan zorgen dat de kieslijst niet opeens VVD-2 wordt. En dat eerste is van groot belang omdat FVD juist anders is doordat Baudet bepaalde intellectuele overtuigingen heeft over een heel scala onderwerpen. Van cultuur tot architectuur tot geschiedenis tot literatuur tot, jawel, politiek. Hij heeft een weltanschauung, iets wat veel anderen (jammer genoeg) niet hebben.

Met andere woorden, het is een zwarte dag, maar geen gitzwarte dag.

Tenslotte: Baudet heeft ook aangegeven te willen gaan fungeren als lijstduwer. Als zijn interne critici daarmee akkoord gaan (en die kans lijkt me toch groot, als ze nu helemaal van hem afwillen komt er een nog grotere oorlog, het zou me verbazen als ze dat aan willen gaan) wordt hij volgend jaar natuurlijk gewoon herkozen. Er is werkelijk geen mens die eraan twijfelt dat hij genoeg voorkeursstemmen gaat verzamelen.

Op die manier is Baudets rol in de politiek dus nog lang niet uitgespeeld. Nee, hij zal geen politiek leider meer zijn van Forum voor Democratie, maar verdwijnen doet ‘ie niet. In samenwerking met een man als Joost Eerdmans (die ik als belangrijkste mogelijke opvolger zie, al ware het maar omdat hij de afgelopen dagen stil is gebleven en Baudet niet publiekelijk heeft aangevallen) kan dat nog altijd een geweldig effectieve combinatie blijken te zijn.