Bijna 100.000 moslims in Nederland ondertekenen petitie voor strafbaar stellen beledigen van Mohammed

Het zal niet als een verrassing komen, maar een hélé kleine minderheid van bijna 100.000 moslims in Nederland heeft de petitie ondertekend om het ‘beledigen van de profeet strafbaar te stellen’. Want, zo is de redenering, ‘het beledigen van onze profeet Mohammed heeft niets te maken met de vrijheid van meningsuiting’.

Het lijkt erop dat een grote groep moslims in Nederland de kunst van het slachtofferschap, aangeleerd door links, is gaan beheersen. Ze gebruiken namelijk dezelfde argumenten om de vrijheid van meningsuiting te beteugelen.

Zij zijn er zelf namelijk compleet van overtuigd dat er misbruik wordt gemaakt van de vrijheid van meningsuiting, zodra er een mening wordt geuit die iemand als kwetsend kan ervaren. Die mening wordt door zulke mensen dan ook direct gezien als ‘puur om te kwetsen’. Het probleem is alleen dat zij hiermee andere mogelijke interpretaties van die ‘kwetsende’ mening compleet negeren en ook niet eens meer willen overwegen. Want iemand die probeert te kwetsen is voor hun een racist, xenofoob, islamofoob en wat al niet meer. ‘Anders had hij wel andere woorden gekozen’, is dan de redenering. Dát is hoe er gedacht wordt op links en dat is ook precies wat bijna 100.000 moslims nu over hebben genomen voor hun eigen cultuur en religie.

Iemand die zich gekwetst voelt door een mening heeft eigenlijk alleen zelf een probleem. Dat is niet een probleem voor degene die de mening uit, althans, dat zou het in een liberale samenleving niet moeten zijn. Mafklappers die hem flippen en direct tot maatregelen en geweld overgaan, horen daar niet thuis. Ga dan alsjeblieft weg en kom maar pas terug als je niet meer bij het minste of geringste emotioneel in elkaar stort vanwege iemands mening.

Links moet niet steeds proberen om van Nederland een safe-space te willen maken. Die hebben dit namelijk actief lopen voeden door iedere mening die mogelijk iemand zou kúnnen kwetsen, maar alvast als kwetsend te bestempelen. Hierdoor draaien ze de discussie de nek om en hebben ze zelf het idee dat ze compassie uitstralen, want ze hebben laten zien dat ze rekening houden met de potentiële slachtoffers. Die moeten zich dan alleen nog even melden.

Maar goed, dit hele spel klapt ze nu dus finaal in het gezicht en het gaat ze ook helemaal niet meer lukken nu de moslims in Nederland aangeven dat ze een eigen safe-space willen, specifiek voor de islam. En het duurt daarna niet lang voordat de islamitische safe-space ook safe wil zijn van decadente, losbandige westerlingen, ongelovigen en LHBTI’ers. Want die beledigen het geloof en de profeet natuurlijk ook met hun gedrag en opvattingen, omdat ze daarmee laten zien dat ze de waarheid van Allah moedwillig negeren of zelfs ontkennen. Maar goed, gelukkig hebben we het hier maar over een piepkleine minderheid hè?