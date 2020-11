Bizar! PvdA wil Jip en Janneke op de brandstapel doen want: ‘dit kan gewoon echt niet meer’

De lokale afdeling van de PvdA is helemaal de weg kwijt, ze zijn zo ver gezakt dat ze ons willen verlossen van Jip en Janneke. De reden: het zou doorspekt zijn van de stereotyperingen en niet meer van deze tijd zijn. Bovendien is het “saai”. Zijn we al zo diep gezonken dat we alles van vroeger in de ban gaan doen?





Waar de PvdA zich mee bezighoudt in de Provinciale Staten van Utrecht? Met onrecht te bestrijden, in dit geval het kwaad dat Jip en Janneke zouden verspreiden.

Eerst verwijder TOTALITAIR LINKS onze dierbare Zwarte Piet uit de bibliotheken.

Nu wil de PvdA ook Jip en Janneke op de brandstapel. Maandag debat met D66-minister Van Engelshoven.pic.twitter.com/ic1LpLPDhG — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) November 19, 2020

Als je dit soort dingen hoort, dan hoop ik echt dat de PvdA nooit meer boven de 20 zetels gaat uitkomen. Want met dit soort trieste politici in je gelederen weet je dat je als (kartel) partij niks meer te bieden hebt.