Boko Haram slaat weer bruut toe in Nigeria: 110 doden in dorp en op rijstveld

Een humanitair coördinator van de Verenigde Naties (VN) heeft vandaag bekendgemaakt dat er bij een aanval door strijders van de islamistische terreurorganisatie Boko Haram maar liefst 110 doden zijn gevallen.

Dorpelingen uit Koshobe, nabij de stad Maiduguri, werden vastgebonden en hun kelen doorgesneden. Het gaat hier dus om een ordinaire massa-executie. Daarnaast zijn er nog vele anderen gewond geraakt.

Het meest belachelijke aan deze enorme misdaad is nog wel dat de dorpelingen werden meegezogen in een conflict tussen Boko Haram en ISWAP. Die laatste is óók een islamistische terreurgroep, gelieerd aan Islamitische Staat. Twee takken van dezelfde verderfelijke ideologie vechten elkaar daar dus de tent uit, waardoor inmiddels al meer dan 36.000 mensen om het leven zijn gekomen!

Deze strijd woekert kennelijk al jaren voort en het enige wat er aan lijkt te worden gedaan, is af en toe een militaire interventie van buitenaf en wat aanwezigheid van de VN. En die laatste doet natuurlijk weer bar weinig.

Boko Haram is actief in delen van Nigeria, Kameroen, Niger, Tsjaad en Mali. Zij hadden in 2015 ergens tussen de 4.000 en 20.000 troepen. Volgens mij wordt het hoog tijd dat er daar eens echt flink wordt ingegrepen. Islamitische Staat werd vrij snel in de pan gehakt door de Russen, Amerikanen, Turken en natuurlijk het Syrische leger. Dan moet dat in die regio van Afrika toch ook lukken? Als daar niet een keer wordt ingegrepen dan worden er alleen maar nieuwe stromen vluchtelingen gecreëerd en zijn we nog verder van huis. Sterker nog, dan importeren we vroeg of laat ook Boko Haram of ISWAP naar ons continent. Iedereen lijkt er dus bij gebaat te zijn dat hier snel wat aan gebeurd.