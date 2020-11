Brief Baudet aan partijbestuur: ‘Opportunisten proberen mij en FVD stuk te maken’

In een brief aan het partijbestuur van Forum voor Democratie legt Thierry Baudet uit waarom hij een leiderschapsverkiezing uitschrijft én waarom hij zich kandidaat stelt. “Naast een leegloop van leden en mensen als Hiddema en Cliteur, is ook een hetze tegen mij ontstaan waarbij karaktermoord wordt gepleegd,” aldus Baudet.

“Beste bestuursgenoten, het telefoongesprek van vanochtend en de ontwikkelingen van de afgelopen dagen hebben bij mij een zeer ongerust gevoel achtergelaten. Ik heb steeds aangegeven dat me het gaat om de ziel van de partij; en dat het behouden daarvan het allerbelangrijkste is voor mij,” schrijft Baudet in de brief.

“Daarom trad ik ook terug als voorman: als de spanningen te hoog oplopen moet eerst rust worden gevonden om daarna te kijken hoe samen verder. Die rust is niet gekomen: integendeel. Naast een leegloop van leden en mensen als Hiddema en Cliteur, is ook een hetze tegen mij ontstaan waarbij karaktermoord wordt gepleegd en opportunisten die jarenlang trouwe en enthousiaste partijgenoten leken te zijn, proberen om mij en FVD stuk te maken met valse en totaal ongeloofwaardige verwijten die jullie wel mondeling wilden ontkrachten maar waar jullie geen schriftelijk statement over wilden afgeven.”

“In ons gesprek vanochtend heb ik meermaals gevraagd waar de liefde bij jullie gebleven is; waar de haast vandaan komt om door te pakken; en waarom er garanties van mij moesten komen om nooit meer in de Kamer terug te zullen keren,” gaat hij verder. “Als dat de toon wordt, is er sprake van een machtsgreep – en een fundamentele koerswijziging.”

“Daarover moeten de leden beslissen,” concludeert hij, niet een paar hooggeplaatste prominenten die denken voor de rest van de partij te kunnen bepalen wat er moet gebeuren. “Daarom schrijf ik een leiderschapsverkiezing uit. De mensen die willen dat het anders gaat kunnen zich kandideren. Ik zorg voor een digitale infrastructuur. Op 30 november en 1 december kunnen alle leden hun stem uitbrengen. Onze bijna 50.000 FVD-ers zijn nu aan het woord.”

Zo. Nu mag Annabel Nanninga — ongetwijfeld één van die opportunisten waar Baudet aan refereert — laten zien wat ze kan. Doet ze mee aan de interne verkiezing? Durft ze de strijd aan?

En wat gaat Joost Eerdmans doen? Die liet eerder weten zich kandidaat te stellen. Blijft hij daarachter staan? Wil hij Baudet nog steeds opvolgen, of is hij akkoord met een tweede plek of iets dergelijks op de kieslijst als hij zich nu toch weer achter Baudet schaart?