Brusselse waanzin: Europarlement wil rekening eigen pensioentekort leggen bij burger

De fopelite in Brussel heeft weer eens een ‘weergaloos’ idee bedacht, de afgelopen jaren dreigt ook hun pensioen aangetast te worden. Om er voor te zorgen dat zij in de toekomst nog steeds met geld over de balk kunnen smijten willen ze het pensioentekort dat is ontstaan oplossen door extra belastingen bij de normale burger te innen.



Het Europarlement kampt met een pensioentekort van in totaal 350 miljoen euro. Volgens het Bureau van het Europarlement kan dit tekort worden opgelost door een extra belasting neer te leggen bij de burger. Is dit wel zo eerlijk? Ja, aldus het Eurobureau.

Volgens het Bureau is er in het verleden een garantie afgegeven en die moet worden nagekomen. Daarom zou Brussel ons dus ‘legitiem’ extra mogen belasten.

Europarlementariër Lara Wolters van de PvdA vindt het gelukkig ook belachelijk dat het Europarlement zomaar dit soort vage garanties stelt. Zij is dan ook van mening dat als het Europarlement akkoord gaat met het heffen extra belastingen dat het geloof in het Europarlement verdwijnt. Mensen zullen het instituut niet meer vertrouwen.

Vandaag gaat Wolters haar bevindingen delen in het parlement, ze vreest dat ze niet al te veel steun kan verwachten uit het parlement.

,,Hiertegen is veel weerstand in het Europarlement. Ze zien niet graag dat de vuile was buiten wordt gehangen. Maar ik ga het toch proberen. Dit is echt niet goed voor het imago van het parlement.”