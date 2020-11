Burgemeester Eindhoven wil landelijk actieplan voor winkeldrukte in coronatijd

De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, wil in een overleg met het kabinet pleiten voor een landelijk actieplan tegen de winkeldrukte. Net als in veel andere steden moesten ook veel winkels in Eindhoven eerder haar deuren sluiten vanwege de drukte. Volgens de burgemeester is er meer coördinatie nodig zodat er geen ‘waterbed-effect’ ontstaat.





Met Sinterklaas en Kerst in aantocht maken meer burgemeester zich zorgen over de groeiende winkeldrukte in diverse regio’s. Daarom wil Jorritsma dit onderwerp morgen tijdens de Veiligheidsberaad agenderen. Er moet volgens hem een landelijk plan komen om de situatie in goede banen te leiden komende feestdagen.

“Op het moment dat ik een noodbevel uitvaardig dat er morgen om 15.00 uur niemand meer een winkel in kan, gaat men naar Den Bosch, Breda of noem maar op. We hebben met elkaar afspraken nodig die landelijk kunnen worden georganiseerd en nagekomen.”

Ook in Rotterdam moesten winkels gisteren de deuren eerder sluiten. Ondanks vele berichten en waarschuwingen van de gemeente om het centrum te mijden werd het veel te druk. Voor veel mensen is winkelen op dit moment een van de weinige sociale gelegenheden.

“Wat je hier in Rotterdam ziet, is dat ook heel veel jongeren naar de stad komen. Dat komt omdat ze de binnenstad als een soort ontmoetingsplek zien. Ze kunnen niet naar de horeca, de sportvelden zijn voor 18-plussers gesloten en dan komen ze maar naar de stad.”