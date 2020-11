Confrontatie dreigt tussen Piet-liefhebbers en Kick Out Zwarte Piet in Nijmegen

Komend weekend zou er wel eens een enorme confrontatie kunnen ontstaan tussen ‘extreemrechtse’ Piet-liefhebbers en jankballen van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Die laatste groep heeft namelijk ‘ludieke‘ acties aangekondigd, die neer lijken te komen op intimidatie en het boycotten van winkeliers in Nijmegen.

In Nijmeegse Whatsapp-groepen schijnen diverse oproepen te circuleren om in actie te komen tegen KOZP. Daarbij zou er zijn gezegd: ‘Geweld toegestaan’. Hartstikke dom om dat erbij te zeggen natuurlijk, want zo geven ze KOZP weer reden om in de slachtofferrol te kruipen. Gelukkig zijn er ook nog mensen zoals Michael van de Bergh, de voorman van Nijmegen Rechtsaf, die zich distantieert van de oproep tot geweld.

Maar die oproep tot geweld komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. KOZP licht de geplande acties namelijk als volgt toe: ‘Wij zullen winkeliers die raciale karikaturen gebruiken, vriendelijk vragen de versiering te verwijderen en ons standpunt uitleggen’, schrijft de groep op de Facebookpagina nijmegenkanhet1. ‘Daarnaast zullen wij ludieke acties gaan voeren om het gebruik van de racistische karikatuur aan de kaak te stellen.’ De boodschap gaat vergezeld van de hashtag ‘zwartepietdankoopikniet’.

Ze gaan dus vervelend lopen doen in iedere winkel die nog een Zwarte Piet-versiering heeft hangen. Geen enkele winkelier heeft er volgens mij zin in dat er een paar KOZP mensen ‘hun standpunt uitleggen’, om vervolgens een foto van je winkel op Twitter te zien verschijnen, met een hashtag die in feite oproept tot een boycot.

Die lui van KOZP weten zelf ook wel dat hun acties an sich geen ene moer uithalen. Het gaat ze er juist om dat winkeliers de discussie het liefst totaal gaan vermijden, wat alleen maar kan door Zwarte Piet weg te halen. Een paar van die jankballen voor je winkel hebben staan schreeuwen is namelijk slecht voor de omzet. En die omzet is maar wat welkom in tijden van corona.

Ik hoop dat de Nijmegenaren zich gedragen en dat er geen geweld vanuit hun kant wordt toegepast. Maar waar ik nog meer op hoop is dat winkeliers het alsnog aandurven om Zwarte Piet gewoon wél te etaleren. Maar dat is volgens mij ijdele hoop in zo’n links bolwerk als Nijmegen.