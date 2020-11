De kinderachtige spelletjes zijn begonnen: Baudet buitengesloten bij partijkantoor – sloten zijn vervangen

Al enkele dagen is men aan het moddergooien bij het Forum voor Democratie, maar naast het moddergooien zijn inmiddels de kinderachtige spelletjes ook begonnen. Nadat Thierry Baudet een video de wereld in had gestuurd waarin hij lijsttrekkersverkiezingen aankondigden, besloot een deel van het bestuur, toen Baudet eenmaal het partijkantoor had verlaten, snel de sloten te vervangen. De strijd om de partij is uitgelopen in een kinderachtig spel…





Bij dezen een korte tijdlijn van het kinderachtige schouwspel:

Hoe de middag begon:



Kort daarna:

Slotenmaker bij partijkantoor van FvD in Amsterdam. pic.twitter.com/QyxntHNBpQ — Elodie Verweij (@elodieverweij) November 25, 2020

Allerlei geruchten deden ronde dat dit een actie was van het partijbestuur nadat zij Baudet hadden geloosd. Alhoewel het verwijderen van Baudet te voorbarig was, dit kon namelijk niet zo maar volgens de statuten.

Uiteindelijk bleek inderdaad dat Baudet niet meer zijn eigen werkplek in kon:

"Tenzij ik een sleutel krijg, kan ik op dit moment niet meer naar binnen bij het partijkantoor", vertelt Baudet. De sloten zijn vervangen nadat hij er vanmiddag 'stiekem' zijn videoboodschap opnam. #FvD pic.twitter.com/Ee1YLtAUgL — Peter Winterman (@WintermanAD) November 25, 2020

Deze hele strijd is uitgelopen op een grote circusshow, het is zó triest en tegelijkertijd hilarisch dat Forum-Senator Frentrop er maar het beste van neemt: een koud biertje en wat nootjes en de telefoon bij de hand houden.

📞Paul Frentrop, fractievz van Forum in de Eerste Kamer, aan de lijn. Hij hoopt dat Thierry er als winnaar — en lijsttrekker — uitkomt. Hoe staat FVD er na vandaag voor? "Ik weet alleen waar ik zelf ben. Ik zit vanavond thuis met een biertje en nootjes. En Twitter bij de hand." — Rik Rutten (@rik_rutten) November 25, 2020